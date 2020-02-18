طريقة تحضير فطائر السبانخ للفطور 

مع بداية موسم السبانخ في فصل الربيع تحرص العديد من ربّات البيوت على حفظ كميات مناسبة من السبانخ في المجمّد للتمكّن من تقديم هذه الفطائر لعائلتها على مدار العام.

وتعدّ المعجنات من المقبّلات الشهية التي يمكن أيضاً تناولها كوجبة إفطار، كما يسهل حملها واصطحابها لمكان العمل أو خارج المنزل لتناولها كوجبةٍ خفيفة بين الوجبات.

وتعتبر فطائر السبانخ من أنواع المعجّنات المُفيدة فهي غنيّةٌ بالحديد، والأملاح، والمعادن التي يحتاجها الجسم.

وفي هذا المقال سنُقدّم لكِ عزيزتي طريقة تحضير فطائر السبانخ لفطورصحي وشهي:

مقادير العجين:

- ستة أكواب من الطحين.

- ست ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

- ملعقتان صغيرتان من الملح.

- ملعقتان كبيرتان من السكر.

- أربع ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

- نصف كوب من زيت الذرة.

- بيضتان متوسّطتا الحجم.

- كوبان من الماء الدافئ، وقد تحتاجين لكميّة أكبر.

مقادير الحشوة:

- كيلوغرام من السبانخ المفروم.

- بصلتان كبيرتان مفرومتان فرماً ناعماً.

- ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

- نصف كوب من عصير الليمون.

- ملعقتان كبيرتان من السماق.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

طريقة تحضير فطائر السبانخ:

- أولاً ابدئي بعمل العجينة وضعي كميّة الطحين ومقدار الحليب والملح والسكر ومقدار الخميرة والزيت والبيض في الخلاط الكهربائي.

- ثم اخلطي المقادير حتى تتحوّل إلى فتات.

- ثم أضيفي كميّة الماء للخليط واعجني المقادير السابقة مع بعضها جيداً حتى تتحوّل لعجينة ناعمة متماسكة ومتجانسة.

- يمكن زيادة مقدار الطحين حسب الحاجة.

- ثم قطعي العجينة إلى كرات صغيرة الحجم نسبياً.

- ثم ادهني صينيّة الخبز بالزيت وضعي الكرات فيها لترتاح مدّةً تُقدّر بحوالي ثلث ساعة، مع الحرص على أن تضعيها في مَكانٍ دافئ.

- ثم غطّيها جيداً حتى لا تنشف.

- ابدئي بإعداد الحشوة في قدرٍ موضوع على نارٍ ذات حرارة متوسطة.

- ثم ضعي السبانخ وقلّبيه إلى أن يذبل ويخرج الماء الّذي داخله.

- ثم صفّي السبانخ جيداً من مياهه ثمّ في وعاء آخر ضعيه.

- ثم أضيفي له عصير الليمون ومقدار الملح، والبصل المفروم، والسماق، والزيت، والشطة، والفلفل الأسود.

- ثم أشعلي الفرن ليسخن، على أن تكون حرارته مئة وتسعين درجةً مئويّة.

- افردي كرات العجينة على شكل دائري بقطر سبعة سنتيمترات.

- ضعي داخلها مقدار مِلعقةٍ كبيرة من الحشوة المُعدّة مسبقاً، واقفليها على شكل مثلّث.

- ثم صفّي أقراص السبانخ في صينيّة الخبز المدهونة بالزيت.

- يجب أن تتركي بينها مساحةً فارغة لأنها حين تنضج يزداد حجمها أثناء الخبز.

- ثم اتركي أقراص السبانخ ترتاح لمدّة ربع ساعة وبعد ذلك أدخليها إلى الفرن لمدّة ربع ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي، وصحتين وعافية.