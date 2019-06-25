تتميّز القرنبيط بغناها بالمواد الكبريتيّة كما تحتوي أيضاً على مادة الفسفور والتي بدورها تجعل من القرنبيط نباتاً مفيداً لتقوية بنية الانسان، إضافة إلى ذلك فالقرنبيط يحتوي على فيتامين سي وهو مِن الفيتامينات التي تلعب دوراً هاماً في عمليّة انتاج الكولاجين الذي يوفر الحماية من التلف لكل من العظام والمفاصل.

وكما يتوافر في القرنبيط نسبة مرتفعة جداً من الألياف التي تمنح الأمعاء البناء الصحي، كما يعمل بالقضاء على البكتيريا المسببة لقرحة المعدة ألا وهي بكتيريا المعدة، ويعمل القرنبيط بمساعدة الجسم للتخلص من السموم، كما ويقي من العمى والسرطان .

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تخليل القرنبيط:

مقادير تخليل القرنبيط:

-2 حبّة من القرنبيط

- أربع فصوص من الثوم

-3 ملاعق من ملح الطعام

-2 حبّة من الفلفل الأخضر

-2 ملعقة من الخل الأسود

- كميّة كافيّة من الماء لتغطية المخلل

-3 حبّات من البنجر .

طريقة التحضير:

- أولاً قومي بتنظيف القرنبيط ، ومن ثم تقطيعه وغسله بشكل جيّد ، ليتم من بعد ذلك سلقه في الماء مدّة 10 دقائق ومن ثم تصفيته .

- لاحقاً نقوم باحضار المرطبان أو علبة البلاستيك للحفظ حيث نضع القرنبيط فيها ونضيف له الفلفل الأخضر المُقطّع ، الثوم ، الخل والملح .

- ثم نغسل البنجر ونقطعه لكي نضعه من بعد ذلك على القرنبيط.

- ثم نضيف الكميّة اللازمة من الماء التي تكفي لتغطية القرنبيط ، مع التقليب بشكل جيّد.

- ثم نغلق المرطبان أو العلبة البلاستيكيّة بشكل مُحكَم ، ونتركه لمدّة ثلاثة أيام، وصحتين وعافية.

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