لفطور صحي وخفيف: أومليت البيض بالجزر 

الأومليت من الأطباق الغذائيّة المفيدة لصحّة الإنسان والسبب في ذلك احتواؤه على البيض، ولعلّ أهمّ ما يُميّزه سهولة إعداده، ومكوّناته البسيطة والسهلة، هذا عدا عن إمكانيّة إعداده بالعديد من الطرق، إذ يُمكن إعداده بالخضار، أو الأجبان، أو اللحوم وغيرها، ولكنّه في الوقت نفسه يحتوي على كمّية كبيرة من السعرات، لذلك لا يستطيع متبّعو الحميات الغذائيّة تناوله.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة أومليت البيض بالجزر لفطور صحي ولذيذ:

مكوّنات أومليت البيض بالجزر:

- زلال ثلاث بيضات.

- بيضة طازجة.

- ستّ ملاعق صغيرة من الطحين الأبيض.

- حبّة مبروشة من كلّ من: الفلفل الرومي الأحمر، والجزر.

- مئتا غرام من المشروم المقطّع إلى قطع صغيرة.

- نصف ملعقة كبيرة من كلّ من: الكزبرة الطازجة المفرومة ناعماً، والثوم المدقوق، ومسحوق الكمّون، والجبنة قليلة الدسم المبشورة، وزيت الزيتون.

- نصف ملعقة صغيرة من كلّ من: الفلفل الأسود، والملح.

طريقة تحضير أومليت البيض بالجزر:

- خلط زلال البيض، والبيض، والبهارات، والكزبرة، والجبنة، والجزر، والمشروم، والطحين، والفلفل الرومي في وعاء.

- تسخين زيت الزيتون في مقلاة على النار، ثمّ سكب خليط الأومليت.

- ترك الأومليت على نار هادئة مدّة خمس دقائق، أو حتّى ينضج من جميع النواحي وصحتين وعافية.

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