طريقة سلق البطاطس بسرعة

تعدّ البطاطس المسلوقة أحد أسهل الأطباق على الإطلاق حيث إنّها لا تحتاج إلى خطوات عديدة لإعدادها كأغلب الأطباق، وإنّما تعتمد على عملية سلق بسيطة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة بسيطة لسلق البطاطس:

مقادير سلق البطاطس:

- ستة حبات من حبات البطاطس الصغيرة الحجم، وتكون تقريباً بحجم بيضة كبيرة، وإن لم تتوفّر لديك البطاطاس الصغيرة الحجم فيمكنك استخدام أيّ نوع آخر تجده من البطاطس بشرط أن تقوم بتقطيع الحبات إلى قطع أصغر حتى لا تأخذ وقتاً أطول أثناء طهوها.

- كمية من الماء الفاتر تكفي بالكاد لغمر حبات البطاطس، ولا يجب زيادة كمّيّة الماء كثيراً؛ لأنّها ستأخذ وقتاً طويلاً حتى تبدأ بالغليان.

- رشة كبيرة من الملح.

- رشة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون.

- ورقة من أوراق الغار الطازجة.

- ملعقتان كبيرتان من أوراق الروزماري، أو يمكنك وضع غصنين من الروزماري.

- ثلاثة فصوص من الثوم.

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طريقة تحضير سلق البطاطس:

- أولاً جهّز حبات البطاطس للسلق ويُفضّل أن تغسلها جيداً، ثمّ تطهوها بقشرها كما هي، ويمكنك تقطيعها إلى أنصاف إن كانت الحبات أكبر من أن تنضج بالسرعة التي تريدها. أضف حبات البطاطس إلى قدر بحجم مناسب.

- ثم أضف رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود المطحون إلى نفس القدر؛ لأنّ البطاطس تمتص النكهات المختلفة كالأسفنجة، وبالتالي إضافة أي نوع التوابل إلى الماء يصل بالنهاية إلى داخل حبات للبطاطس.

- ثم نقطّع فصوص الثوم إلى أنصاف وثمّ أضفها إلى القدر، وأضف كذلك أوراق الروزماري وورقة الغار الطازجة.

- ثم أضف كمية من الماء الفاتر إلى القدر تكفي لغمر حبات البطاطس، ثمّ ضع القدر على نار عالية وغطّه حتى يبدأ الماء بالغليان.

- ثم اترك القدر على نار متوسطة لمدة خمسة عشر إلى عشرين دقيقة حتى تنضج حبات البطاطس الصغيرة، ويمكنك التأكد من نضجها بغرس شوكة في وسط أحد الحبات ودخول الشوكة دون أي مقاومة.

- صم صفّ حبات البطاطس وقطع الثوم من الماء بشكل جيد واترك بقايا أوراق الروزماري والغار جانباً.

- قدّم حبات البطاطس والثوم على طبق أنيق ومناسب للتقديم ويمكنك إضافة كمية من الزبدة إليه وهو ساخن حتى تذوب فوقه كما يمكنك تزينه ببضع ورقات من الكزبرة أو البقدونس.

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