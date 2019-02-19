معجون الأطفال

يعلّم المعجون الأطفال على الابتكار بصنع الأشكال التي يفكّر بها، ويساعد المعجون على تهدئة نشاط الطفل والهدوء عندما يصاب بالإحباط أو الغضب، والتعبير عن نفسه بطرقٍ مختلفة، ولعلاج التخاطب.

يستجيب الطفل إلى التلقين اللفظي بصورةٍ أفضل عندما يتواجد في بيئة ممتعة بعيدة عن ضغوطات التعلّم النمطي، ويستخدم كثيراً في رياض الأطفال؛ لأنّه لا يعمل على اتساخ الأطفال، وإن تمّ أكلها من أحد الأطفال لا يتأذّى؛ لاحتوائه على مواد طبيعية، وهو سهل الصنع، ويمكن لك مساعدة طفلك على صنعه، ومن ثمّ اللعب معه بها ليقوّي ذلك التواصل بينك وبينه.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة صنع معجون الأطفال:

المقادير:

- كوب واحد من الطّحين.

- كوب واحد من الماء.

- نصف كوب ملح.

- أربع ملاعق زيت.

- خمس ملاعق خل.

- صبغة طعام.

طريقة التحضير:

- نُحضر جميع المقادير ونعمل على خلطها جيّداً، ما عدا صبغة الطعام.

- ثم نخلطها في وعاء، ونضع المزيج على نار هادئة قليلاً حتى يتماسك.

- نرفعها عن النار، ونتركها لتبرد قليلاً، ثمّ نقوم بتقسميها الى أجزاء.

- نضع على كلّ جزء اللون المرغوب به، ونعجنها جيداً.

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