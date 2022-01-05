طريقة عمل البامية باللحم وطرق حفظها

البامية Okra هي نوع من الخضار لغنية بالفيتامينات والألياف لأنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وتحتوي على بروتين الليكتين وهذا النوع من البروتينات يساعد في مقاومة نمو الخلايا السرطانية، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بسرطان الثدي.

تناول طبق البامية يساعد أيضاً على تحسين مستويات الطاقة والتقليل من الشعور بالتوتر والتعب والإرهاق، وتعد البامية من الأغذية الغنية بفيتامين ك مثالية لتقوية العظام وتحسين صحتها إذ يساعد فيتامين ك الموجود في البامية على تحسين صحة امتصاص الكالسيوم الضروري لتقوية العظام.

طريقة عمل البامية بالصلصة واللحم

مقادير البامية بالصلصة واللحم

2 ملعقة كبيرة من زيت نباتي

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 فص ثوم مهروسة

1 ونصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

4 كوب ماء

2 مكعب من مرقة الدجاج

نصف كغ من البامية مذابة في حال كانت مجمدة

1 ملعقة صغيرة من بودرة الليمون المجفف

نصف مع من لحم البقر مقطع لمكعبات

2 ونصف ملعقة كبيرة من رب البندورة

طريقة تحضير البامية بالصلصة واللحم

أولاً سخني الزيت في مقلاة كبيرة.

ثم حمصي البصل والثوم لــ 4 -5 دقائق أو حتى تذبل.

ثم أضيفي الكركم والفلفل الأسود ولحم البقر

حركيهم لــ3 -4 دقائق ضعي رب البندورة وحركيهم لدقيقة أو دقيقتين

اسكبي الماء وضعي مكعبي مرقة الدجاج اغليهم ثم خففي النار

ثم غطيهم واتركيهم لــ ساعة أو حتى تصبح اللحم طرياً

اقلي البامية مع بعض الزيت جففيهم

ثم أضيفيهم الى المقلاة مع بودرة اللامي، اغليهم لــ 10 -15 دقيقة حتى تنضج اليامية.

واخيراً قدمي الطبق مع الأرز المطبوخ أو بدون أرز حسب رغبتك في الأكل وصحتين وعافية على قلب الجميع.



طرق حفظ البامية في الثلاجة

اختيار البامية الطرية والقصيرة والتي لا يزيد طولها عن 10سنتميترات وتجنب تخزين البامية باهتة اللون والذابلة والطويلة جداً لأنها تحتوي على كمية كبيرة من المواد اللزجة.

لف البامية الطازجة بمنشفة ورقية ثمَّ وضعها في كيس بلاستيكي مثقب أو وضعها في كيس ورقي.

حفظ البامية في الثلاجة لمدة تترواح من يومين إلى ثلاثة أيام.

فوائد منقوع البامية

خفض الكولسترول

تزويد الجسم بألياف ومضادات أكسدة قد تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب

تخفيف حدة الإمساك بعد حدوثه أو تقليل احتمالية تعرضك للإمساك من الأصل.

الحفاظ على صحة العيون والبشرة، فالبامية غنية بفيتامين أ الهام لكليهما.

خفض ضغط الدم المرتفع.

دعم صحة الحامل والجنين.

تقوية الذاكرة

تقوية الأسنان والعظام

تحسين الحالة الصحية لمرضى السكري

تخفيف الوزن

بيتزا الخضار السريعة لسهرة الكريسماس

طبق شتوي: الرشوف