البطاطا المقليّة من الأطعمة المحببة للصغار والكبار وعادة ما نتناول البطاطا المقليّة في مطاعم الوجبات السريعة حيث تكون مقرمشة من الخارج وطريّة من الداخل وهذا ما يميّزها عن البطاطا المقليّة التي نحضّرها في المنزل، ولكن أصبح من الممكن إعداد البطاطا المقليّة المقرمشة من خلال نقعها في الماء المُملّح وتفريزها بعد قليها لمدّة بسيطة، وسنقدم لكم طريقة عمل البطاطا المقرمشة في المنزل:

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- حبّة واحدة من البطاطا كبيرة الحجم مخبوزة ومقشّرة ومقطّعة إلى مكعبات.

- رشّة من ملح البحر.

- بصلة متوسطة الحجم ومقطّعة.

- رشّة من الفلفل الأسود المطحون حديثاً.

طريقة التحضير:

- أولاً تسخين ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون في قدر متوسط الحجم وإضافة البصل إلى القدر وتشويحه في الزيت على النار المتوسطة حتى يذبل ويحمر قليلاً.

- ثم يجب رفع البصل من القدر ثمّ إضافة الكمية المتبقية من الزيت إلى القدر لتسخن.

- ثمّ رَص طبقة من حبات البطاطا في القدر وتتبيلها بالملح والفلفل الأسود.

- ثم يجب تركها على النار لمدة من ست إلى سبع دقائق حتى قاعها مع مراعاة رج القدر من وقت لآخر حتى لا تلتصق مكعبات البطاطا بقاع القدر.

- تقديمها جاهزة، وصحتين وعافية.

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