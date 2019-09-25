البيتزا من أكثر الأطباق الإيطاليّة شهرة فهي تُرضي مُختلَف الأذواق وذلك لإمكانيّة إعدادها بمكوِّنات مختلفة. وتُقدَّم البيتزا كطبقٍ رئيسيٍّ ساخن وقد تُضاف النّقانق أحياناً إلى طبق البيتزا، أو أيّ نوع من أنواع اللّحوم، مثل: السّمك، أو الدّجاج، كما يمكن تحضير طبقٍ نباتيٍّ منها، لا يحتوي أيّ نوعٍ من المُنتَجات الحيوانيّة؛ حيث تُستخدَم جبنة مصنوعة من فول الصّويا بدلاً من الجبنة المصنوعة من الحليب البقريّ.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل البيتزا بالدّجاج:

المكوِّنات:

- ثلاثة أكواب من الطّحين الأبيض.

- كوب وربع من الحليب السّائل الدّافئ.

- ملعقة كبيرة من الخميرة الفوريّة الجافّة.

- ثلاث ملاعق كبيرة من الزّبدة؛ بدرجة حرارة الغرفة.

- ملعقتان كبيرتان من السكّر.

- رشّة من الملح.

- رشّة من الفلفل الأسود المطحون.

- كوبان من جبنة الموزاريلا المبروشة.

- كوبان من جبنة الشّيدر المبروشة.

- كوب من جبنة القشقوان المبروشة.

- خمس حبّات كبيرة من الطّماطم.

- حبّتا بصل كبيرتا الحجم.

- ثمانية فصوص من الثّوم.

- ملعقتان كبيرتان من أوراق الرّيحان الخضراء الطّازجة.

- ملعقة كبيرة من أوراق الزّعتر المُجفَّفة والمطحونة.

- حبّتان من الفليفلة الخضراء.

- ثماني ملاعق كبيرة من زيت الزّيتون.

- أربع قطع من صدور الدّجاج منزوعة العظام.

- نصف كوب من الماء.

طريقة التّحضير:

- أولاً أخرج الزّبدة من الثلّاجة قبل عشر دقائق إلى عشرين دقيقة من البدء بالتّحضير حتّى تُصبِح طريّةً، وأخرج الحليب من الثّلاجة كذلك حتّى يُصبح فاتراً، أو يمكنك تسخينه على النّار ليصبح دافئاً، ولكن احذر من تسخينه كثيراً؛ لأنّه سيُبطِل مفعول الخميرة.

- ثم أضف الخميرة، والحليب الدّافئ، والزُّبدة الطريّة، وملعقةً كبيرةً واحدةً من السكّر إلى وعاء كبير، وامزجها معاً جيّداً، ثمّ غطِّ القدر واتركه في مكان مظلم ودافئ عشر دقائق، حتّى تبدأ الفقاعات بالتشكُّل على سطح المزيج.

- أضِف رشّةً من الملح إلى الوعاء، وأضف الطّحين بالتّدريج، وامزج المكوّنات معاً واعجِنها مدّة خمس دقائق، حتّى تتشكّل لديك عجينة متماسكة ومطاطيّة.

- غطِّ الوعاء مرّةً أخرى، واتركه في مكان مظلم ودافئ من ساعة إلى ساعتين، حتّى يتضاعف حجم العجينة.

- حضّر صلصة الطّماطم للبيتزا، واطهُ الدّجاج في الوقت الذي تتخمّر فيه العجينة.

- ثمّ ضع الدّجاج في صينيّة الفرن، وأضف إليه رشّةً من الملح، ورشّةً من الفلفل الأسود المطحون، وادهنه بملعقتين كبيرتين من زيت الزّيتون، وأضف من ملعقتين كبيرتين إلى ثلاثة من الماء إلى الصينيّة.

- غطِّ الصينيّة بورق القصدير، وأدخلها الفرن على الرفّ الأوسط بدرجة حرارة مئة وثمانين درجةً من خمس عشرة إلى عشرين دقيقة.

- ثمّ أخرِجها من الفرن، وأزِل ورق القصدير عنها، وأضِف بضعَ ملاعق من الماء إذا دعت الحاجة، وأعِدها إلى الفرن من عشر إلى خمس عشرة دقيقةً إضافيّة حتّى تنضج صدور الدّجاج تماماً.

- ثمّ أخرجها من الفرن، وغطِّها بورق القصدير مُجدَّداً، واتركها ترتاح.

- افرم حبّات الطّماطم وحبّتي البصل، وفصوص الثّوم جميعها فرماً ناعماً جدّاً، وأضِف البصل وباقي كمّيّة زيت الزّيتون، ورشّةً من الملح إلى قدر كبير وضعه على نار متوسّطة.

- حرّك باستمرار مدّة خمس دقائق حتّى يصبح البصل طريّاً.

- ثمّ أضِف الثّوم وحرّك لمدّة دقيقة أو دقيقتين، وبعدها أضِف الطّماطم مع رشّة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وحرّك لخمس دقائق. أضِف بقيّة كميّة السكّر، وحرّك جيّداً حتّى يذوب ويمتزج مع الطّماطم، وبعدها أضِف نصف كوب من الماء، وغطّ القدر واتركه على نار هادئة عشر دقائق حتّى تنضج الطّماطم تماماً.

- ثمّ ّافرم الرّيحان فرماً ناعماً، وأضفه إلى صلصلة الطّماطم، وأضف كذلك الزّعتر المُجفَّف المطحون، ويمكنك إضافة عصرة من اللّيمون إذا رغبت.

- حرِّك المكوّنات مرّةً أخيرةً، ثمّ أبعِد القدر عن النّار، واتركه جانباً.

- أشعل الفرن على حرارة مئة وثمانين درجةً سيليزيّةً؛ ليكون ساخناً عند وضعك صينيّة البيتزا فيه.

- اعجن العجينة التي أعددتَها خمس دقائق، ثمّ افردها في صينيّة للفرن، وأضِف إليها المكوّنات تِباعاً؛ أضف صلصة الطّماطم.

- ثمّ قطّع صدور الدّجاج إلى مكعّبات وأضفها فوق العجين، وقطّع الفليفة إلى شرائح رقيقة وأضفها أيضاً إلى البيتزا.

- ضع الصينيّة في الفرن المُسخَّن على الرفّ المتوسّط؛ لئلّا تحترق البيتزا، واتركها من خمس عشرة إلى عشرين دقيقةً حتّى تنضج العجينة.

- ثمّ أخرجها وأضف إليها الجبنة المبروشة، وأعد الصينيّة إلى الفرن دقيقتين حتّى تذوب الجبنة فوق البيتزا.

- كرّر الخطوة السّابقة حتّى تنفد العجينة، وصحتين وعافية.

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