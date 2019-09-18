مقبلات خفيفة وصحية: بطاطس ودجز مشوية 

البطاطس الودجز تكون مقطعة على شكل جوانح، وبإمكانك إعدادها بأكثر من طريقة، فهناك الودجز المقلية المقرمشة والودجز المشوية التي تعتبر صحية أكثر، وتتميّز هذه الوجبة بإمكانية إضافة ما ترغبين به من مكوّنات، مثل البهارات والتوابل والأعشاب المجفّفة المختلفة مثل الزعتر والريحان والكزبرة، وهي وصفة سهلة ويمكن تحضيرها بسرعة.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل بطاطس ودجز مشوية:

المكوّنات:

- ثلاث حبات بطاطس مسلوقة.

- نصف كوب جبن موزاريلا مبشور.

- ملعقة صغير من الملح.

- ملعقة صغيرة بابريكا.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

- ملعقتان كبيرتان بصل أخضر مفروم.

- فليفلة حمراء وخضراء حسب الرغبة.

- ملعقتا زيت.

طريقة التحضير:

- أولاً اسلقي البطاطس نصف سلقة، ثم قطّعيها إلى قسمين.

- ثم أفرغي أنصاف البطاطس من اللّب الذي بداخلها.

- ثم ادهني صينية بالزيت.

- ثم ضعي البطاطس في الصينية، ووزّعي الجبن المبشور فيها.

- ثم ضعي الفليفلة الخضراء والحمراء والبصل الأخضر على وجه البطاطس.

- ثم رشّي الملح والفلفل الأسود والبابريكا.

- ثم أدخلي الصينية على الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين، واتركيها حوالي خمس عشرة دقيقة، حتى يذوب الجبن ويتحمّر الوجه.

- أخرجي الطبق من الفرن وقدّميه ساخناً، وصحتين وعافية.

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