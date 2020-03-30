طريقة عمل الخبز المنزلي  

الخبز من االمواد الغذائية الأساسية ويندرج تحت الخبز العديد من الأصناف والأنواع، منها ما يتمّ شراؤه جاهزاً من الأسواق، ومنها ما يمكن تحضيره في المنزل بكلّ سهولة.

مقادير الخبز المنزلي:

ثلاثة أكواب ونصف من الطحين.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف كوب من السكر.

صفار ثلاث بيضات.

كوب من الحليب الدافئ.

مغلف من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الدافئ.

مئة غرام من الزبدة.

طريقة تحضير الخبز المنزلي:

- أولاً، يُخلط الطحين مع الملح، والزبدة في وعاء.

- ثم يُخلط الحليب مع الخميرة، والسكر في وعاء آخر.

- ثم يُضاف البيض، وتخفق المقادير معاً، وتُترك جانباً مدّة خمس دقائق.

- ثم يُضاف خليط الحليب إلى خليط الطحين، وتُخلط المقادير معاً.

- ثمّ يُضاف الماء، وتُعجن المقادير حتّى تتكون عجينة متماسكة.

- ثم تُغطى العجينة، وتُترك في مكان دافئ مدّة لا تقل عن ساعة حتّى تتخمر.

- ثم يُدهن قالب الخبز بملعقة صغيرة من الزبدة، وتُوضع العجينة بداخله.

- ثم يُترك القالب جانباً مدّة ساعة على الأقل حتّى ترتاح العجينة.

- ثم يُدخل القالب إلى فرن مسخن مسبقاً على حرارة 180درجة مئوية.

- أخيراً، يُترك مدّة خمس وأربعين دقيقة حتّى ينضج الخبز تماماً، وصحتين وعافية.

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