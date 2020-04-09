يعتبر المايونيز من أكثر المُقبّلات المُحبّبة لدى الناس؛ فهو يُضفي طعماً لذيذاً ومميّزاً على الطّعام، وهو من أسهل الصلصات وأسرعها كما أنَّه قابل للتعديل بشكلٍ درامي سواء باللون أو بالمذاق.

إليكم طريقة عمل المايونيز البيتي:

مقادير المايونيز البيتي:

- بيضتين كبيرتين .

- زيت زيتون.

- نصف ملعقة صغيرة سكر ناعم.

- نصف ملعقة صغيرة ملح "حسب الرغبة".

- ملعقة عصير ليمون.

- ثلاث ملاعق كبيرة خل أبيض.

طريقة تحضير المايونيز البيتي:

- أولاً ضعي البيض في وعاء الخلاط الكهربائي.

- ثم أضيفي إليه الملح والسكر مع الخل وعصير الليمون.

- شغلي الخلاط على سرعة عالية لمدة 20 ثانية.

- ثم افتحي الغطاء الصغير الذي يكون وسط غطاء الخلاط، وباشري بإضافة الزيت.

- احرصي على إضافة الزيت بالتدريج على شكل خيط، ودون إطفاء الخلاط.

- ثم راقبي قوام المايونيز، إذا شعرتِ أنَّه وصل للقوام المطلوب توقفي عن إضافة الزيت، أو أضيفي المزيد من الزيت حتَّى تحصلي على القوام المطلوب.

- إن الزمن الكلي لتحضير المايونيز من دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط.

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