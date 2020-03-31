كيكة الجزر والجوز لزيادة المناعة خلال فترة الحجر الصحي‎

يمكنك اعتبار الكيك طبق حلو خفيف، يمكنك تناوله كوجبة فطور شهية مع الشاي، أو حتى بين الوجبات وخصوصًا خلال الحجر الصحي ولرفع مناعتك من فيروس كورونا، ولتتعرفي على أفضل طريقة لعمل كيكة الجزر والجوز الصحية والشهية:

مقادير كيكة الجزر والجوز:

- ثلاث بيضات مخفوقات.

- كأس من السكر الأسمر.

- كأس من الزيت النباتي.

- كأسان من الطحين.

- نصف كأس من الجوز المجروش.

- نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

- كأسان من الجزر المبشور.

- ملعقتان صغيرة من البايكنج باودر.

- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

- ملعقة كبيرة من الطحينة لدهن قالب الكيك.

طريقة تحضير كيكة الجزر والجوز:

- أولا نشغل الفرن على حرارة مائة وثمانين درجة مئوية.

- ثم ندهن قالب الكيك بالطحينة، ثم نغلّف جوانبه بورق الزبدة.

- ثم ننخل الطحين، والقرفة المطحونة، والبايكنج باودر في وعاء عميق وكبير.

- ثم نضيف كلاً من السكر الأسمر، والزيت النباتي، والجزر المبشور، والفانيلا، والجوز المجروش، والبيض فوق مزيج الطحين.

- ثم نخلط المزيج جيداً حتى نحصل على مزيج متجانس.

- ثم نسكب مزيج الكيك في القالب، ثم نضعه داخل الفرن حتى يخبز لمدّة ساعة وخمس عشر دقيقة، أو إلى أن ينضج الكيك.

- ثم نخرج الكيك من الفرن، ونتركه جانباً حتى يبرد لمدّة عشر دقائق.

- وأخيراً نقلب الكيك في صحن التقديم، ونقطّعه ونقدمه مع الشاي أو القهوة أو حتى عصير البرتقال الطازج.

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