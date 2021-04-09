عادات سبعة ابتعدي عنها للمحافظة على زواجك!

تظن بعض السيدات أن الرجال لا يدققون في تصرفات زوجاتهم مثلهن، ولكن في حقيقة الأمر هناك عادات سيئة قد تمارسها الزوجات دون وعي منها وتبدو لها أفعالاً طبيعية، ولكنها تؤثر سلباً على الزواج، وتؤدي إلى إبعاد زوجها عنها.

وفي هذا المقال سوف نستعرض بعض أخطاء الزواج التي تتسبب في تدمير علاقتك بزوجك حتى تتجنبيها:

1. انتقاد عائلته

إن أقوى الروابط هي روابط الدم، لذا ليس من الجيد انتقاد عائلة زوجك أو التحدث عنهم بنحو غير لائق، فحتى إذا اشتكى منهم بنفسه، فاستمعي له ولا تشاركيه في انتقادهم، ولا تضعي نفسك في موضع مقارنة أو اختيار مع أهله فى أي خلاف بينكما.

2. التجسس عليه

إن متابعة تحركات الزوج وخصوصاً على صفحات التواصل الاجتماعي عن كثب بدافع الفضول أو المراقبة، قد يجعلكِ تفسرين تصرفاته بطريقة خاطئة، ما قد يؤثر على صفو علاقتكما، وكذلك البحث في هاتفه المحمول والرسائل والأرقام دون علمه قد يثير بينكما الكثير من المشكلات.

3. كثرة الشجار أو الشجار في الأماكن العامة

إن المشاحنات والجدل الدائم حول بعض الأمور البسيطة والتافهة تضعف المحبة وتقلل من الارتباط بين الزوجين، لذا لا تكوني كثيرة الشجار وحاولي تجنب حدوثه قدر الإمكان، واحرصي أيضاً على كبح غضبك مهما كانت الظروف وأنتما في الأماكن العامة حتى تعودا إلى المنزل، إذ يتسبب الشجار أمام الناس في فضح أسراركما، إلى جانب شعور الزوج بالانزعاج والغضب من هذا التصرف غير اللائق.

4. إهمال نفسك

ينفر أي زوج من زوجته إذا شعر بأنها لم تعد تهتم بنفسها ومظهرها أمامه، وبأن وجوده قد أصبح عادياً لا يتطلب منها بذل أي مجهود للاعتناء بنفسها، وهنا قد تتغير معاملته معكِ، ويكون هذا رد فعل لإهمالك لنفسك ومظهرك أمامه، فقد يشعره ذلك بأنك ما عدت تحبينه أو تهتمين به.

5. الهواجس

هناك الكثير من السيدات لديهن هاجساً تجاه أمر معين، وسواء كان الهاجس هو الإفراط في النظافة أو الخوف من الجراثيم أو الشك أو الحرص الشديد أو حتى ممارسة الرياضة بإفراط، فإن أي هاجس يصيب المرأة يكون منفراً ومزعجاً للزوج، حيث يشعر بأن هناك أمر ما يستحوذ على تفكير واهتمام زوجته طوال الوقت.

6. الكذب

لا شيء يقتل العلاقة بين الزوجين أكثر من انهيار الثقة بينهما، فالثقة المتبادلة بين الزوجين هي نواة العلاقة الناجحة، والكذب بكل بساطة يهدم هذه الثقة ويمحيها تمامًا، وإذا اكتشف الزوج كذب زوجته حتى إن كان الأمر بسيطاً، فلن يسامحها بل سيعتقد أنها تكذب طوال الوقت.

7. عدم تحمل مسؤولية أخطائك

عندما تُخطئين في حق شريكك، اعترفي بخطئك ولا تجعلي الغرور أو الكبر يأخذك بعيداً عن ثقافة الاعتذار والاعتراف، وكذلك هو الحال بالنسبة لشريكك، فالحياة الزوجية شد وجذب، ولا يمكن أن تقوم على تنازل طرف واحد فقط.

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