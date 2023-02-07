في 25 فبراير من كل عام، يحتفل الشعب الكويتي بـ اليوم الوطني الكويتي الـ 62، وهو يوم التحرير والنصر، يبحث الكثير منهم عن أجمل عبارات تهنئة اليوم الوطني الكويتي 62 التي تعبر عن مدى حبهم لهذا الوطن، وفيما يلي أجمل عبارات اليوم الوطني الكويتي 2023:

عبارات اليوم الوطني الكويتي 2023

وطني يا كويت الغالي العزيزي من لي غيرك عشقًا، سوف أتغنى بأجمل العبارات وأهنئ نفسي والشعب والحكومة الكويتية بأكملها بهذا النصر التاريخي العظيم.

في اليوم الوطني الكويتي 2023 كل عام وأنتم بخير.

وطني الكويت، الوطن الدافئ والوطن الأمان لكل المقيمين والمواطنين، الكويت هو يشبه رائحة الأم والأب والأجداد، رائحة الفخر والعز والكرامة، رائحة النصر لهذا اليوم العظيم.

كل عام والشعب والأمة الكويتية بصحة وسلامة وعافية، أنت من أعظم الأمم العربية والعالمية، وهذا اليوم هو يوم السعادة والنصر والفرح، كل عام وإدارة الكويت وحكوماتها وسمو الملك وولى العهد بألف خير وصحة وأمان دمتي آمنة وسالمة يا وطني الكويت.

وطني هو أغلى ما أملك فهو أغلى الأوطان، بلطي وطن المجد والبطولات هو أغلى على قلوب الشعب الكويتي، فدام لنا استقلالك وسيادتك يا وطني الأمن.

في هذا اليوم العظيم يحتفل الشعب الكويتي في هذا اليوم بالنصر والولاء والحب لهذا الوطن الغالي، فهذا الوطن يتم تقديم أرواحنا فداء له.

منذ إعلان لحظة الاستقلال وتعيش الكويت في حالة من الاستقرار والأمان وخطى ثابتة وناجحة نحو التقدم والعمل والوصول إلى حياة أفضل، فهي تسعى دائماً لتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن الكويتي من أجل عيش حياة كريمة وآمنة، تحت قيادة آل الصباح، دمتم فخرًا لوطننا الكويت .

الكويت يعني الحب الانتماء والوفاء، حيث تعلمت من الوطن كلًا الكرم والطيبة، والأخلاق التي مازالت تتوارث عبر الأجيال، فكل ذرة من تراب هذا الوطن هي حلم جميل تعي بيه على أرض هذا الوطن.

وطني يامن عشقت هواك وترابك وصحاريك واشجارك، عشقت السهر في لياليك، سهولك، وجبالك وهضاب وأنهارك، أنت قصة عشق كبيرة في قلبي، أنت يا وطني ليس فقط حدود سواء تعيش في شمال إلى جنوب في الشرق إلى الغرب، فأنت وطني الكويت.

صور اليوم الوطني الكويتي 2023

النشيد الوطني للكويت

وفيما يلي النشيد الوطني للكويت للشاعر أحمد العدواني، والملحن الموسيقيّ إبراهيم الصولة:

وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد

وطني الكويت وطني الكويت وطني الكويت سلمت للمجد

يا مهد آبائي الأولى كتبوا سفر الخلود فنادت الشهب

الله أكبر إنهم عرب طلعت كواكب جنة الخلد

وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد

وطني الكويت وطني الكويت وطني الكويت سلمت للمجد

بوركت يا وطني الكويت لنا سكنا وعشت على المدى وطنا

يفديك حر في حماك بنى صرح الحياة بأكرم الأيدي

وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد

وطني الكويت وطني الكويت وطني الكويت سلمت للمجد

نحميك يا وطني وشاهدنا شرع الهدى والحق رائدنا

وأميرنا للعز قائدنا رب الحمية صادق الوعـــد

وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد

وطني الكويت وطني الكويت وطني الكويت سلمت للمجد

بوستات العيد الوطني الكويتي الـ 62

العيد الوطني الكويتي الـ 62 هو يوم التأكيد على الانتماء والحب والفخر سواء من الشعب أو الحكومة أو من الأمير علي حب والولاء والانتماء للشعب الكويتي.

في العيد الوطني الكويتي الـ 62 أتمنى للشعب الكويتي الأمان والأمن.

كل عام ووطن الكويت بألف خير.

اليوم هو العيد الوطني الكويتي الـ 62، وهو يوم العز وكرامة هو يوم الفخر والأمل، تحتفل الكويت اليوم بعيدها ويومها، يوم الاستقلال والحرة، الكويت هو الحب والوطن الغالي فهو الأمل لنا ولمستقبل أولادنا.

في هذا اليوم الوطني الكويتي الـ 62 العظيم، ترتدي الكويت ثوب من الفجر والعزة والكرامة والفرح، حيث نعيد به أمجادنا و حرياتنا.

مبارك عليك هذه اليوم، يوم عيدك يوم حريتك يوم العزة والكرامة، دام كبريائك عالي يا كويت.

اليوم هو ذكرى الانتصار ذكرى الحرية والانتماء، الولاء لوطن غالي قدم للشعب الكويت الكثير، قدم خيراته وما بخل على شعبه، اليوم هو ذكرى العيد الوطني الـ 62.

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