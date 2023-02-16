رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو الرحمة التي أهداها الله عز وجل للبشرية وكان عزاً لها وفخراً بتواجدها فيها، والجميع حول العالم يعلم ون جيداً من هو محمد صلى الله عليه وسلم مهما اختلفت دياناتهم.

وتعتبرالصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة مهمة ولها أجر كبير، فهي تريح القلب وتشرح الصدر، وتكفّر ذنوب العبد، وفيما يلي عبارات عن الصلاة على النبي يوم الجمعة:

عبارات عن الصلاة على النبي يوم الجمعة

صلاتك على النبي ﷺ سبب في نيل شفاعته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون، وهي أيضًا سبب لاستجابة الدعوات وتفريج الكُربات.

اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى، عدد ما كان وعدد ما يكون، وعدد الحركات والسكون.

من أفضل عبارات عن الصلاة على النبي يوم الجمعة، اللهم صلّ على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى يوم الدّين، صلاة دائمة بدوام مُلكك وعزك ورحمتك.

الصلاة على النبي من الأمور الأساسيّة التي يجب المداومة عليها، فهي تجلب البركة والخير والرّاحة والطمأنينة للنفس والروح.

الصلاة على النبي ﷺ هي تطهير للقلوب والألسنة بذكر الحبيب، وما خابَ مَن داوم على ذكر نبيه في جميع حاله وأحواله. الصلاة على النبي ترفع درجات المؤمن عند الله تعالى، وتحط من سيئاته وخطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

عبارات عن الصلاة على النبي يوم الجمعة تويتر

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليما، اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد ﷺ.

إن الصلاة على النبي غنيمة من حازها حاز الكرامة وامتلك فز بالصلاة على النبي مُردداً صلى عليه الله ما دار الفلك.

قال رسول الله ﷺ: لكُل نبيٍّ دعوة مستجابة يدعو بها ، وأريدُ أن أختبئَ دعوتي شفاعةً لأمتي في الآخرة رواه البخاري

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا صَلّوا عَلَيهِ وَسَلِّموا تَسليمًا.

صلوا على خير الورى وتعطروا، صلّوا عليه وسلمـوا واستكثروا فالله قـد أوصى بذاك مبيناً فضل السلام على النبي فأكثروا اللهم صلِ وسلم على نبينا مُحمد.

قال رسول الله ﷺ: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعه فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي ". اللهمّ صلّ وسلّم على نبينا محمّد

أكثِروا الصَّلاةَ عليَّ يومَ الجمُعةِ و ليلةَ الجمُعةِ ، فمَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللّٰهُ عليهِ عَشرًا ﷺ .

بوستات الصلاة على النبي

كلمات الصلاة على النبي الهادي

الصلاة على النبي ثلى الله عليه وسلم معناه توقير النبي وحبه.

إن الصلاة على النبي ﷺ تعد واحد من الأسباب التي تجعل الدعاء يقبل.

كما أنها سبب لتفريج الهم و الكرب والتخلص من الذنوب والمعاصي.

هي درجة من درجات الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله تعالى "لَا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ، حتَّى أكُونَ أحَبَّ إلَيْهِ مِن والِدِهِ ووَلَدِهِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ".

الصلاة على النبي ﷺ فيها طاعة لله سبحانه وتعالى حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

الصلاة على النبي ﷺ تزيد من ميزان حسنات المسلم ويكفر عن سيئاته ويكثر من طاعته لله عز وجل ويكمل إيمانه لله سبحانه وتعالى.

الصلاة على النبي ﷺ فيها ذكر لله عز وجل كما قال في آياته "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ"

الصلاة على النبي ﷺ عند ذكر اسمه تدل على الجود والكرم حيث أن في أحد الأحاديث أن من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه فهو بخيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رغِمَ أنْفُ رجلٍ ذكِرْتَ عندهُ فلم يُصِلّ عليّ".

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