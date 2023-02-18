يحتفل العالم الإسلامي بـ موعد اقتراب ليلة الإسراء والمعراج والتي يوف تاتي في يوم 18 فبراير من الشهر الجاري، حيث تعتبر ليلة الإسراء والمعراج من أكبر المعجزات الإلهية التي حصلت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ليلة الإسراء والمعراج هي الليلة التي أسري بها الله تعالى نبيه من مكة المكرمة إلى البيت المقدس وذلك من أجل الصعود إلى السبع سماوات بجسده وروحه، وقام جبريل بالرحلة من خلال دابة البراق وهي دابة أصغر من الفرس وأكبر من الحمار، حيث صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما في بيت المقدس وصعد إلى السماء حيث وصل إلى سدرة المنتهى وبعدها إلى البيت المعمور، وفيما يلي أجمل قصائد عن الإسراء والمعراج 2023:

أجمل قصائد عن الإسراء والمعراج 2023

قصيدة للشّاعر محمد خضر عرابي

سبحان من أسرى بخير ضياء ** أسرى بنور محمد الوضاء

أسرى به في ليلة قدسية ** عطرية الأنسام والأضواء

أسرى به ليلاً ليشهد موكباً ** من أعظم الآيات والأنباء

ركب البراق بإذنه من مسجد ** للمسجد الأقصى إلى الجوزاء

وهناك صلى بالنبيين الألى ** صلى إماماً سيد الشفعاء

عرجت به الأقدار في كنف الدجى ** للسدرة العظمى وللعلياء

فرأى لأصناف العذاب عجائباً ** صوراً لكل جريمة نكراء

يتساءلون وكيف أسرى يا ترى؟ ** بل كذبوه رموه بالخيلاء

بل كيف يعرج ثم يرجع كيف ذا؟ ** هذا يفوق مقالة الشعراء

يستنكرون من الرسول حديثه ** يستهزءون كعادة السفهاء

أوينكرون على الإله صنيعه؟ ** حاشا له من نظرة عمياء

إن الذي خلق الوجود لقادر ** أن يذهب الدنيا بغير عناء

قصيدة للشَّاعر مديح الليلة التي تمّ بها الإسراء من مكّة إلى المسجد الأقصى

سبحانَ من أسرى بأشرفِ خلقهِ *** فى رحلةِ المعراجِ والإسراءِ

هى رحلةٌ عظمى تفوقُ خيالنا *** دارت بها الأقدارُ فى الأجواءِ

قد شاءَ ربُّ العرشِ أن يهدى لهُ *** شرفَ الضيافةِ فى رُبى الأفياءِ

عامٌ من الحزنِ الشديدِ يلفّهُ *** ثوبُ الفراقِ ولوعةُ الإقصاءِ

ف “خديجةُ” السلوى أهاجَ رحيلُها *** أمواجَ حزنٍ صعبةَ الأنواءِ

كانت لهُ حصنا منيعا عندما *** نزلت عليهِ رسالةٌ “بحراءِ”

هوعمهُ قد كان خير مساندٍ *** شربَ المنونَ بموعدٍ وقضاءِ

والناسُ كل الناسِ فى طغيانهم *** وزنوا الأمورَ بنظرةٍ عمياءِ

حتى “ثقيف” وقد أرادَ لها الهدى *** نصبت له شركا من البغضاءِ

قصيدة مؤثرة عن الاسراء والمعراج 2023

يا ليلة الإسراء زاد توجّعي *** لم يبق إلا للسّما معراجُ

فالقدس تبكي والشآم حزينة *** دماؤنا ودموعنا ثجّاجُ

في كل يومٍ بركة لفظت دماً *** في كلّ يومٍ جاءنا حجّاج

والدار تبكي أهلها وكأنها *** سفينة عصفت بها الأمواج

يا صاحب الذكرى تعاظم جرحنا *** والكفر أسرج خيله يهتاج

أعداؤنا نصبوا لنا أشراكهم *** والمسلمون تحزّهم أحقاد

هجروا هداك فضيّعوا أمجادهم *** أوطانهم فتكت بها الأوغاد

للموت تعرج كل يوم روحهم *** بالنار تشوى منهم الأكباد

يا صاحب الذكرى ألوذ بحبّكم *** والحب فيكم كله الأعياد

فمتى نعيد لقدسنا أفراحها *** متى تعود لشامنا الأمجاد

الإسراء والمعراج... أدعية لجلب الرزق وراحة البال

كلمات عن الإسراء والمعراج قصيرة