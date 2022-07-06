أيام قليلة تفصلنا على قدوم عيد الأضحى المبارك والذي يعد من الأعياد الخاصة بالمسلمين، حيث ينتظره الكبار والصغار لأنه يشعرهم بالفرح والسعادة، وبمناسبة عيد الأضحى يبحث الكثير منا عن أجمل رسائل عيد الأضحى للواتس آب وأحلى عبارات تهنئة عيد الأضحى وحالات عيد الأضحى التي من خلالها تستطيع التعبير عن فرحة العيد وقدومه بين الأهل والأصدقاء والأقارب.

رسائل عيد الأضحى للواتس آب

للأحبة عيد أضحى سعيد وكل عام وأنتم السعادة نفسها.

عيد أضحى مبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

لجميع من الواتس آب تهنئة خاصة لكم بمناسبة عيد الأضحى نتمنى لكم السعادة والفرحة تملىء حياتكم وبيوتكم وكل عام وأنتم بألف خير.

عيد سعيد وجعل الله كل أعيادكم أفراحاً.

تهاني العيد نهديها قبل يوم ميعاده، من خفايا الروح نبديها عساكم من عواده.

عبارات تهنئة عيد الأضحى

أطيب تحية من طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام

صرحوا: وين عيدك قلت: بعيونه احببته: تحبه قلت: ما شوف العيد المبهج بدونه

إلى من قطف الابتسامة وطبعها على أحزاني، إلى من علّمني هندسة العبارة وكسر حواجز قلمي، إليك أرسل التهاني قبل كل البشر، كل عام وأنت بخير

يازين العيد فيك يامزيين اعيادي ويابخت قلبي فيك ياحظي ونصيبي

بكل أشكال البخور العطرة وبكل عطر الزهور وبكل أصوات الطيور التي تغني وتصدر أصوات جميلة ومع تلبيات الحجاج كل عام وإنت بخير

يا عيداً أقبلت علينا بكل فرح، أبلغ سلامي لأحبتي في كل مكان، وزدهم بالسعادة والبهجة والمنح، واجعل أيامهم كلها أمناً وأماناً

في زحام الأعوام يمضي عام تلو عام وفي كل عام حقائق وأحلام وحلمي أن أراك بخير في كل عام

كُل عيد وأنت ياروحي بروحي كلّ عيد وأنت لأفراحي مقرّه.

كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة ورزق ومحبه وعافية، وعساك من عواده تهاني بمناسبة عيد الأضحى

كل عام وأنتَ بألف خير وصحة وسلامة وعافية، وعساك من عواده

كل سنة وأنتم طيبون

حلاة العيد شوفتكم، حلاته نلتقي نحن معكم ولا نزهق من رؤياكم، عساكم دوم عواده، واسعد ناس بأعياده تقبل الله منا ومنكم

إلى من قطف الابتسامة وطبعها على أحزاني، إلى من علمني هندسة العبارة وكسر حواجز قلمي إليك أرسل تهنئتي قبل كل البشر كل عام وأنت بخير

يا حظك يا بختك يا عمي مين قدك أنا أول فرد يقولك عيد مبارك

حالات عيد الأضحى

حالة تهنئة معطرة بالريحان والمسك وأهنئك بقدوم عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

ألا يا عقد من ألماس، ألا يا اللي القمر جارك، أقول لك قبل الناس عيدك مبارك.

عيدك مبارك يا قاطع أخبارك العيد بلا وصالك ماله بهجة ولا فرحة وأنت بعيد عن أحبابك.

عيدكم سعيد، ويعود عليكم بالصحة والعافية، وكل عام وانتم شموع الفرح في عالمي.

كُل عام وأيامكم عامرة بالأفراح والسعادة الدائمة، عيد اضحى مبارك يا أصحاب القلوب الطيبة.

لنا في العيد أفراح وأحزان ففرحتنا بقدوم عيد الأضحى وحزننا على من فقدناهم، يا رب رحمتك بمن فارقنا في العيد.

سعادتنا بالعيد هي سعادة الأطفال به، أعاده الله علينا وعليكم ووفقنا إلا ما يحب ويرضا.

العيد أقبل مرحباً ليزور بالفرح القلوب، هذه هدية ربنا وفيه غفران الذنوب، عيد سعد لكل الأحبة.

تأتي سعادة العيد وتنتهي وبقربكم سعادة لا تنتهي، عيد أصحى يلون تفاصيل يومك فرح وسعادة.

بالهناء والسرور أتمنى لكم في عيد الأضحى المبارك بساتين ورد وزهور فرح، كُل عام وانتم بخير.

عيد الأضحى بسمة أمل لكل من فقد الأمل وسعادة وفرحة لكل المسلمين، كل عام والجميع في خير.

سعادة العيد شوفتكم، وفرحة العيد ضحكتكم، عيد أضحى يُضيء دروب حياتكم نورا.

عساكم من عوادة، أسأل الله لكم سعادة لا توصف، عيد اضحى سعيد.

كُل عام وطاعاتكم مقبولة، أعاد الله علينا وعليكم العيد بالخير والعافية.

الى كُل الأحباء أتمنى لكم سعادة غامرة بالابتسامات، وعيدكم سعيد وجميل كجمال قلوبكم.

كُل عام وانت بخير، بحلول عيد الأضحى المبارك، دوام البسمة على ثغرك الجميل.

إذا كانت هناك عيدية، فأنا أول الأشخاص المحتاجين لها، كل عام وأنتم أسعد الناس.

ما أجمل عيد الأضحى فهو يُدخل السرور على كل القلوب لا عنصرية له وتمييز، الله أسعد كل قلب حزين.

عيدكم سعيد أحبتي، جعلكم الله من الأشخاص السعداء وتقبل طاعاتكم ورزقكم أجمل التباشير السعيدة.

برشة العطور الجميلة، كُل شخص على حده، عيد أضحى مبارك لقلوبكم.

يا سعادة اليوم يا فرحة العيد، زوري كل محزون واهديه السعادة، أهنئ كل الأحبة وكل من لم يجد من يُهنئه.

عيد أضحى سعيد، وعمر مديد، وسعادة كُل يوم تزيد يا أغلى الناس.

بكُل الورود أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، لقلوبكم سنابلُ فرح وبساتين ورد.

تهنئة عيد الأضحى لعائلتي

رسائل عيد الأضحى 2022

تهنئة رسمية في عيد الأضحى المبارك 2022