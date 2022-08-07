يحتفل المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي بيوم عاشوراء، للإستعداد للصيام، ويعتبر الصيام في هذا اليوم سنة ثابتة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم فهو ليس اليوم التاسع كما يعتقد البعض.

قد تكون العبارات وكلمات التهنئة لغة التواصل مع أهلك، أقاربك وأحبائك، لذلك نقدم لكم في هذا المقال أجمل عبارات تهنئة عن يوم عاشوراء،عبارات تهنئة يوم عاشوراء 1444، أفضل رسائل تهنئة يوم عاشوراء 2022.

عبارات تهنئة عن يوم عاشوراء

اللهم يسر لنا يوم عاشوراء سبل عبادتك ومرضاتك واهدنا لما تحب من صالح الأعمال ولما فيه فلاحنا في الدنيا والآخرة.

اللهم أسعدنا في يوم عاشوراء بالصفح عن سيئاتنا وتقبل صالح أعمالنا ورفعنا بإذنك درجات في جنات النعيم.

من صميم القلب نبعث لكم بأرق آيات التهنئة وأسمى التبريكات بحلول يوم عاشوراء لهذا العام اعاده الله عليكم بالصحة والعافية.

جمل اللهم يوم عاشوراء المبارك بالرضا عنا ومغفرة ذنوبنا واكتبنا فيه من الصالحين العابدين الصائمين القائمين.

كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول يوم عاشوراء، يوم جميل مبارك يحل علينا فاكتبه اللهم في صحيفة أعمالنا من أيام الصلاح والفلاح.

عبارات تهنئة يوم عاشوراء 1444

من أفضل عبارات تهنئة يوم عاشوراء 1444 كل عام وأنتم بخير.

جعل الله لكم في يوم عاشوراء قبولًا لصالح الأعمال وعتق من النار وبهجة لا تغيب عنكم أبدًا ما حييتم.

بارك الله لكم في يوم عاشوراء وفي جميع الأيام، وبلغكم هذه المناسبات العطرة عامًا بعد عام لا فاقدين ولا مفقودين.

بكامل المحبة وخالص المودة أبعث لكم رسالة تهنئة بحلول يوم عاشوراء تليق قلوبكم النقية وَأرواحكم الزكية وَبوجوهكم الصافية.

في يوم عاشوراء نذكركم بأخلص الدعوات الصادقة من القلب فلا تنسوني من صالح دعائكم.

أفضل رسائل تهنئة يوم عاشوراء 2022

كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عاشوراء، يوم جميل مبارك يحل علينا فاكتبه اللهم في صحيفة أعمالنا من أيام الصلاح والفلاح.

أسعدنا اللهم في يوم عاشوراء بالصفح عن سيئاتنا وتقبل صالح أعمالنا ورفعنا بإذنك درجات في جنات النعيم.

من صميم القلب أبعث لكم بأرق آيات التهنئة وأسمى التبريكات بحلول يوم عاشوراء لهذا العام اعاده الله عليكم بالصحة والعافية.

جمل اللهم يوم عاشوراء المبارك بالرضا عنا ومغفرة ذنوبنا واكتبنا فيه من الصالحين العابدين الصائمين القائمين.

رسائل يوم عاشوراء للأهل والأحباب 2022

اللهم أغفر لنا وصبرنا بصومك يارب. يارب أسعد أيام السنة وتقبل عملنا وطاعتنا.

جاءت أجمل يوم شهر محرم، يارب حقق أمانينا.

لا تنسوا صيام يوم عاشوراء فان اجره تكفير ذنوب سنة كاملة وهى السنة الماضية.

صيام يوم عاشوراء تربية للناس على فتح باب المسابقة والتنافس في الخيرات فلا تنسى صيامه، صيام يوم عاشوراء فرصة للغفران.

زادنا الله عملنا صالحاً يغفر لنا ذنوبنا ويحقق لنا ما نحلم به بدخولنا الفردوس الأعلى يارب.

أجمل 24 ساعة مقبلة قادمة علينا حقق الله لنا الحياة السعيدة وأفرح قلوبنا.

يا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

فضل صيام يوم عاشوراء

يوم عاشوراء هو أحد أيام شهر المحرم وهو أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى، وفضل صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية،وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أخرجه مسلم في صحيحه.

ماذا تعرف عن يوم عاشوراء؟

٧ معلومات عن يوم عاشوراء