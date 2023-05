يحظى عامل النظافة شكر وتقدير وحب واحترام لما يقدمه من دور كبير ومجهود في تنظيف بلده من أجل إظهار الوجه الجميل له، وفيما يلي أجمل عبارات شكر وتقدير عن عمال النظافة:

عبارات شكر وتقدير عن عمال النظافة

سنصبح بشرًا عندما يحترم عامل النظافة مثلما يحترم الطبيب.

نظافة بلدي دليل على حضارتي وتقدمي.

كلمة شكر وتقدير لعمال النظافة شكرًا لجهودكم.

حافظ على نظافة بلدك... بيتك الثاني حافظ على نظافتها.

احترموا مهنة عمال النظافة وخففوا عنه الجهد والتعب في التنظيف على الأقل قم بإلقاء القمامة في مكانها الصحيح وليس في الشارع.

عبارات شكر وتقدير لعمال النظافة تويتر

شكراً لعمال النظافة..تحية شكر وتقدير لكم ياصناع الجمال في المدن.

شكراً لكل ممرض وممرضه الذي انقذو حياه انسان بعد الله شكراً لجهودكم.

معلمتي انتي ام عظيمه شكراً لك وعلى حسن تعاملك.

كلمة شكر لعاملات المدرسة

حينما يكون الجهد مميزاً وأيضاً يكون العطاء فاعلاً مما تسمو النفوس إلى مرافىء الإبداع والتطور وترتقي منار التميز.

عندما يصبح للشكر معنى وللثناء فائدة.

أشكر جزيل الشكر على جهودكم المبذولة يا معلمات وبإذن الله في ميزان حسناتكم.

دعاء لعمال النظافة

اللهم يا رب خفف شمس الظهيره على عمال النظافه ومن يعملون تحت اشعة الشمس الحارقه اللهم كن في عونهم وخفف عليهم تعبهم.

شعر عن عامل النظافة

نظافة الاوطان على مدى الازمان

ترقى بها وتعلو مكانة الانسان

ودونها يعاني مرارة الهوان

تخلف العقول وعلة الابدان

البيئة النظيفة من نعم الاله

بها الشعوب تسمو بتاجها تباهي

فلتكن النظافة لافتة الانظار

ما اجمل النظافة جمالها منارة

تنير كل بيت وشارع وحارة

فلتكن النظافة مكانها الصدارة

فنحن بالنظافة نرقى الى الحضارة

البيئة النظيفة من نعم الاله

بها الشعوب تسمو بتاجها تباهي

فهيا يا زميلي ننظف كل الحارة

عبارات قصيرة عن عامل النظافة بالانجليزي

As a person, I am very happy when I try to keep the school and any public place clean I go to, so that cleaning the place is not difficult for the janitor who will clean it after me, and I hope that all people try to do it.

