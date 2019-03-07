المرأة وهي كما يقال نص المجتمع

المرأة هي من أهم العناصر في الحياة، المرأة وهي كما يقال نص المجتمع وفي كثير من الأمور التي تواجهنا في الحياة لا يمكن الأستغناء عن المرأة لأن وجودها مهم، والكثير من العلماء والحكماء والفلاسفة وغيرهم.. قالوا عن المرأة.

وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل العبارات القصيرة عن المرأة:

- المرأة تكتب وعودها على صفحات من الماء.

- المرأة تدرك في دقيقة.. ما لا يدركه الرجل في حياته كلها.

- كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة من عواطف المرأة.

- الغرور يدمر النساء أكثر مما يدمرهن الحب.

- اهتمام المرأة المبالغ بشكلها يجعلها تفقد مضمونها.

- المرأة ترى في الرجل بطلاً قبل الزواج وأسيراً بعد الزواج.

- تفضّل المرأة أن يموت الرجل فيها أولاً وأن يموت منها بعد ذلك.

- أغلب النساء تصغين لأزواجهن عندما يتحدثون أثناء النوم فقط.

- في الحب تنسى المرأه كرامتها وفي الغيره تنسى حُبّها.

- وراء كل رجل عظيم إمرأة عظيمة.

- قل للمرأة الخرساء سراً ستجدها تنطق.

- المرأة أحلى هدية خصّ الله بها الرجل.

- إذ ا أردت أن تتوقف المرأة عن الكلام، اسألها عن عمرها.

- شيئان لا تثق بهما شمس الشتاء وقلب النساء.

أروع وأجمل ما قاله نزار قباني عن المرأة

- الرجل الناجح هو الذي يكسب مالاً أكثر مما تستطيع أن تنفق زوجته.

- المرأة كوكب يستنير به الرجل، ومن غيرها يبيت الرجل في الظلام.

- المرأه تكتم الحب أربعين عاما ولا تكتم البُغض يوماً.

- صوت الحب عند المرأة.. أقوى من صوت الضمير.

- يختبر الذهب بالنار وتختبر المرأة بالذهب ويختبر الرجل بالمرأة.

- عندما تكره المرأة رجلاً لدرجة الموت.. فاعلموا أنها كانت تحبه لدرجة الموت.

- المرأة كالغصن الرطب.. تميل إلى كل جانب مع الرياح، ولكنها لا تنكسر في العاصفة.

- إذا خفضت المرأة صوتها فهي تريد منك شيئاً، وإذا رفعت صوتها فهي لن تأخذ هذا الشيء.

- المرأة الصالحة لا يعدلها شيء.. لأنها عون على أمر الدنيا والآخرة.

- ما من رجل عظيم يصادفني في الحياة إلا وأجزم في الحال إن والدته أكثر عظمة منه.

- العالم بلا امرأة.. كعين بلا بؤبؤها.. كحديقة بلا أزهار.. كالشمس بلا أشعة.

- الحب هو تاريخ المرأة.. وليس إلا حادثاً عابراً في حياة الرجل.

- تحب المرأة أن يتذكر يوم ميلادها بشرط أن ينسى عمرها.

- المرأة لغز.. مفتاحه كلمة واحدة هي الحب.

- المرأة تقلق على المستقبل حتى تحصل على زوج أما الرجل لا يقلق على المستقبل إلا بعد الزواج.

- المرأة حديقة تتحول أحياناً إلى صحراء لا تصلح إلا لزراعة الصبار.

- لو علمت كل امرأة ما تقول فيها صديقتها لما وجد على الأرض صديقتان.

- قد يكتب الرجل عن الحب كتاباً.. ومع ذلك لا يستطيع أن يعبر عنه.. ولكن كلمة عن الحب من المرأة تكفي لذلك كله.

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