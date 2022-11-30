أجمل عبارات عن المنتخب السعودي للتشجيع في مباريات كأس العالم 2022، ينتظر الكثير من الجمهور العربي لقاء المنتخب السعودي ضد المكسيك في مونديال قطر 2022، حيث يستعد مشجعي المنتخب السعودي لمشاهدة المونديال بشوق وشغف، واخترنا اليوم من موقع "البوابة" أجمل عبارات عن المنتخب السعودي للتشجيع في مباريات كأس العالم:

عبارات عن المنتخب السعودي للتشجيع في مباريات كأس العالم

المملكة العربية السعودية تاريخٌ عريق مليء بالإنجاز والفخر والحب، وفيما يأتي عبارات عن المنتخب السعودي للتشجيع في مباريات كأس العالم:

لا بدّ لك يا منتخبنا الغالي أن تطربنا بما ستقدمه أقدام لاعبيك وبما ستبذله في سبيل النهوض بالعالم العربي على صعيد كرة القدم.

كلنا معك يالاخضر، وكلنا نفخر فيك، ونفخر بوجودك يا الأخضر، وندعو رب العباد أن يكون معك، ويعينك على الفوز بكل مباراة.

مبروك للمنتخب الاخضر.

مبروك لصقورنا الخضر.

ألف مبروووك للمنتخب الأخضر.

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مملكتي الغالية ومنتخبها العزيز نرفع رأسنا بكم دومًا، وندعو الله أن يجعلكم على قدر من المسؤولية لإسعاد الملايين من العرب والمسلمين.

اللون الأخضر في علم المملكة العربية السعودية يدلّ على أنّها مملكة العطاء الخير ومهد الإسلام، خاصة أنّه مروّس بأشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمدّا رسول الله.

بسم الله نزفّ التّهاني إلى عُموم أبناء العالم الإسلامي، تلك الفرحة التي زرعتها في قلوبنا تلك الهمم العالية، وتلك العقيدة في الإصرار على تحقيق المُستحيل، مُبارك عليكم يا صقور المملكة.

إنّ حُروف الوفاء كلّها تقف عاجزة عن التّعبير عن حجم الفرحة التي تسيطر على القلب في تلك المناسبة الوطنية المميّزة، مُبارك إلى المملكة هذا العرس الكروي، ومُبارك لجميع أبناء العالم الإسلامي.

بكامل الحُب نكتبها كلمات إلى عُموم الأهل والأحبّة في مملكة الخير التي طالما كانت قادرة على رسم الابتسامة والفرحة على قلوبنا جميعًا، بارك الله لنا في تلك الرّاية، وإلى المزيد يا أخضر العزّ.

مُباركة تلك المناسبة يا أبناء المملكة العربيّة السعوديّة، مُبارك عليكم النّصر الجديد الذي يُضاف إلى انتصارات رؤية المملكة في جميع مسارات الحياة العامّة، دُمتم بألف خير.

إنّها فرحتنا جميعًا، إنّها تلك العاطفة التي تجمع أبناء العرب، على أرض العرب، فنسأل الله أن تدوم بنا هذه المشاعر، وأن تدوم علينا هذه الأفراح عامًا بعد آخر، مُبارك انتصار الأخضر.

مُبارك نصر العروبة في هذا اليوم الاستثنائي، مُبارك انتصار الوحدة العربيّة التي ظهرت ملامحها مع تلك المشاعر التي تجتمع فيها القلوب، فكلّنا أمل بكم يا أبناء المملكة، وإلى المزيد إن شاء الله.

إنّ منتخبنا الوطني السعودي هو من نرفع به هاماتنا نحو القمم، ونشدو بما يقدمه أجمل الكلمات والألحان.

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