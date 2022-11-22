ينتظر الكثير من الجمهور العربي لقاء المنتخب السعودي ضد الأرجنتين في مونديال قطر 2022، حيث يستعد مشجعي المنتخب السعودي لمشاهدة المونديال بشوق وشغف، واخترنا اليوم من موقع "البوابة" أجمل قصائد عن المنتخب السعودي:

قصائد عن المنتخب السعودي

قصيدة ارفع راسك انت سعودي للأمير خالد الفيصل

ارفع راسك انت سعودي

طيبك جاوز كل حدودي مالك مثيل(ن) بالدنيا

غيرك ينقص وأنت تزودي فارس وأجدادك فوارس

وأصبحت لبيت الله حارس مغروس بالمجد وغارس

في ميدان العز شهودي علمك غانم وجارك سالم

يخشى من هيبتك الظالم راعي صمله دايم والم

سيف وقلب وفعل زنودي بالعالم ما مثلك مسلم

دايم بالفضيله محرم الخايف بدارك منعم

وعن دخيل حماك تذودي دايم سيفك بيدك سلّه

ما تغمد سيفك منذلّه وحجاجك دايم منفلّه

وأنت بنصر الله موعودي فهد القائد فهد الرائد

فهد الصقر الحر الصايد والعيد بعون الله عايد

وسعودك يا وطني سعودي

قصائد عن المنتخب السعودي

قصيدة أنا سعودي للأمير خالد الفيصل

أنا السّعودي رايتي رمز الإسلام

وأنا العرب واصل العروبة بلادي

وأنا سليل المجد من بدأ الأيام الناس

تشهد لي ويشهد جهادي دستوري القرآن قانون

ونظام وسنة نبي الله لنا خير هادي امشي على الدنيا

وأنا رافع الهام وافخر على العالم

وأنا اجْني حصادي إذا تأخّر بعضهم رحت قدّام

وإذا توارى خايفٍ قمت بادي إن جيت ساحات الوغَى

صرت قدّام وان صرت بلْحالي فلانيب عادَي

واظهر على غيري إذا صرت بزْحام عقيد قومٍ بالطّبيعة ريادي

وطني الحبيب لمصطفى بليلة

روحي وما مـلكت يداي فداه وطني الحبيب وهل أحب سواه

وطني الذي قد عشت تحت سمائه

وهو الذي قد عشت فوق رباه منذ الطـفـولـة قد عـشــقت ربوعه

إني أحــب ســــهولـه ورباه وطني الحبيب وأنت مـوئل عــزة

ومنار إشــعــاع أضاء ســــــناه في كل لمحة بارق أدعــــــو لــه

في ظــــل حام عـطـرت ذكـــراه فِي موطني بزغـــت نجوم نبــيه

والمخلصون استشهدوا في حماه في ظل أرضك قد ترعرع أحمـد

ومشــــى مـنـيـبـا داعـــيـا مـولاه يدعو إلى الدين الحنيف بهـديـه

زال الـظـــلام وعــززت دعـــواه في مكة حـــرم الهدى وبطـيـبة

كلام عن المنتخب السعودي

من أجمل كلام عن المنتخب السعودي، أخضر سعودي بفنك معذبني.. أهدافك وحضورك تجنني.

يا أخضر يا بعد قلبي شدة الهمة.. ترا والله ترا منتو بعيدن عن القمة، هذا أجمل كلام عن المنتخب السعودي.

الظهيرين الصقري وحسين.. عيني والله عليكم عين، والوسط بنور والغامدي عمر.. والواكد زماطر.

عبارات حب عن السعودية

من عبارات حب عن السعودية، وطني ذلك الحب الذي لا يتوقف وذلك العطاء الذي لا ينضب، أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في القلوب أنت فقط من يبقى حبّه وأنت فقط من نحب.

وطني أرجو العذر إنْ خانتني حروفي وأرجو العفو إن أنقصت قدراً فما أنا إلّا عاشقٌ حاول أنْ يتغنى بحبِّ هذا الوطن، هذه من أجمل عبارات حب عن السعودية.

يا وطناً دام عزّك شامخ والدين سيرة ما رضينا غير أرضك نسكن ونعشق ثراها، أنتمي لك والفخر لي شخص وأرضه جزيرة من يلوم اللي يحبّك أم وتغلي ضناها.

وطني سعودية روحي دليل محبتي تفديك يا أسمى خليل، غلّفتها في مهجتي بالحب والحب قليل، عاشت مآثرك التي للمجد قد صارت دليل فخري بأنّ عروبتي من قلب معدنك الأصيل وعلى ترابك عترتي دمها بسيرتها يسيل، هذا وفيك عقيدتي نزلت على الهادي الدليل ولمقامك أمتي بقلوبها دوماً تميل، يا موطني لك دعوتي بالأمن والعمر الطويل.

من عبارات حب عن السعودية، وطني أيّها المجدُ الأبيُّ لا وجود لي إلّا بك ولا كرامة لي إلّا بك وكيف أكون إلّا بك جبالك صدور أمهاتنا شامخة تباهي بك وسهولك حضن جدي الحنون، ومهدي الهادي الأمين، كل ما فيك يا وطني جميل حتى سموم القهر من أخٍ أو قريب لا يبعدني عنك ظلم فأنت خيمة زماني وهدوء بالي ووسادة أحلامي ومصدر عزّتي وولائي.

وطني يا من عشقت هواءك وتغزّلت بسمائك وراقصتُ نجومك وداعبتُ ترابك وتمايلتُ دلالاً في أحضانك، أحبّك يا وطني وأرتوي بمائك، وأشقي بعدك وأموت فداء لك.

طريقة تحضير الكبسة لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم

موديلات أزياء بتدرّجات اللون الأخضر لدعم المنتخب السعودي في مباريات كأس العالم