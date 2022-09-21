أيام قليلة وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله، لتتواصل مسيرة النهضة والتنمية الشاملة، والتي تستحق وقفة تأمل في هذا التاريخ المجيد.

عبارات عن اليوم الوطني تويتر

هي لنا دار.. ونحن لها عمار.. ولاءٌ يتجدد وتنميةٌ تستمر..

كنتِ ولا زلتِ.. أرض الجميع وطن العالم... اليوم الوطني السعودي

هي لنا دار ونحن لها سند ، ذكرى تعزيز الولاء وترسيخ الانتماء، ذكرى لمجد حققه العظماء، عام يزهر بهمتنا، وينبض حبا في أعماق قلوبنا يشهد له العالم بانجازات مهدت الوصول للقمة، كل عام ووطني يعانق السماء مجداً ويحضن السحاب فخراً وعزاً..اليوم الوطني ٩٢

اليوم الوطني ٩٢.. يحكي مسيرة ٩٢ عامًا من المجد والرخاء والازدهار والأمن والأمان.. كل عام ومملكتنا تعانق السماء مجدًا بقاداتها وشعبها الجبّار.

كُل عام والسعودية تعانـق السّمـاء مجدًا..وتحضن السّحـاب فخـرًا وعـزًا..دُمتِ يا بـلادي حُبًـا وعشقًا للأبـد..السعودية العظمى

بين معزّي ومعزّي نهضت مملكة... اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني السعودي... اللهم ادمهم لنا وادم عليهم الصحه والقوة والعزه والرخاء.

دمت عزيزًا وشامخًا ي وطني.. وتبت يد الحاقدين اللهم أحفظ وطني ارضًا وحكومة وشعبًا

كل عام و السعودية العظمى تعانق المجد والأمجاد

كُل عام والسعودية تعانق السّماء مجدًا وتحضن السّحاب فخرًا وعزًا، دُمتِ يا بلادي حُبًا وعشقًا للأبـد.

سعوديون ..على أرض الطموحات نرتقي إبداعًا ..نرسم الإلهامَ .. برؤية تروض الحلم إنجازًا

كلام طويل عن اليوم الوطني

يُسعدنا أن نُبارك لجميع الأهل والأحبّة مناسبة اليوم الوطني السعودي، وأن نحمل القلب بما فيه من مشاعر أنيقة، ونمضي به إلى تلك المساحة، نُعبّر عن ماهيّة المشاعر الأنيقة التي نُبادل مملكتنا وملوكنا بها.

إنّ لنا في اليوم الوطني السعودي وقفة عظيمة مع تاريخ، نفتخر به ونرفع القامات إلى أعالي السّماء، شاكرين الله وذلك الفضل العظيم، مُباركين لأمّتنا العظيمة هذا الاجتماع تحت راية التّوحيد.

إنّ مناسبة اليوم الوطني السعودي هي مناسبتنا الطّيبة التي تفيض معها الكلمات بأطيب المشاعر الإنسانية الصّادقة، لأنّها فرحة الإنسان السّعودي التي تستحقّ الخير والسّرور.

في اليوم الوطني السعودي نحمد الله تعالى على نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى، ونشكره على تمام الفضل والتّوفيق إلى ما فيه الخير والسّلامة للبلاد والعباد.

اللهم إنّ اليوم الوطني السعودي قد أقبلَ علينا، نسألك يا الله فيه اللطف والسّلامة، وأن تغمرنا بعين رعايتك، وإلى المزيد منم التفوّق والتوفيق يا مملكة الخير التي نُحبها.

شعر عن اليوم الوطني السعودي

سكبت أجمل شعري في مغانيها *** لا كنت يا شعر لي إن لم تكن فيها

هذي بلادي ولا طول يطاولها *** في ساحة المجد أو نجم يدانيها

ومهرة العرب الأحرار لو عطشت *** نصب من دمنا ماءً ونرويها

يا أيها الشعر كن نخلاً يظلّلها *** وكن أماناً وحباً في لياليها

موعد اليوم الوطني السعودي 92

تحتفل السعودية باليوم الوطني في الـ23 من شهر سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة العربية السعودية، حيث يعود تاريخ اليوم الوطني السعودي إلى المرسوم الملكي الذي قام بإصداره الملك عبدالعزيز.