البوابة - العمرة هي الذهاب لزيارة بيت الله الحرام من أجل تأدية مناسك العمرة مثل الطواف، والسعي، والحلق، وهي واجبة على كل مسلم ولو مّرة واحدة في العمر.

حيث يفضل أداء العمرة في شهر رمضان المبارك لأنه يضاعف الأجر فيها وأجرها يعادل أجر الحج، وعن ابن العباس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إن عمرة فيه تعدل حجة".

عبارات عن عمرة رمضان

من أجمل عبارات عن عمرة رمضان، اشتاقت عيني لرؤية الكعبه فلبى قلبي النداء، غداً بإذن الله متوجه لأطهر بقاع الأرض لأداء مناسك العمرة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

بكل زخة مطر وبكل رشة عطر وبعدد من حج واعتمر أهنيك بقدوم العيد يا أغلى البشر.

وأتموا الحج والعمرة لله.

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

عمرة في رمضان كحجه مع النبي تقبل الله عمرتنا.

إلى بيت الله مسيرنا فما أعظم المسير وإلى جوار الرسول محلنا فما أعظم الجوار، وإلى الأجر طالبون فما أعظم الطلب، بعون الله وسلامته سنذهب لتأدية العمرة بنية خالصة لوجه الله تعالى.

عمرة مقبولة وذنب مغفور.

وبتوفيق من الله أتوجه اليوم إن شاء الله لزيارة المسجد الحرام بمكة المكرمة وأداء العمرة لن أنساكم جميعاً من الدعاء.

رسائل شهر رمضان

كل ساعة كل يوم كل أسبوع أهنئكم بشهر رمضان المبارك.

برائحة العطر والمسك والعود، رمضان علينا وعليكم يعود، شهر الخير والكرم والجود، تهاني لكم من قلب ودود.

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان المبارك.

أسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه الصالحات.

مبارك علينا وعليكم الشهر وجعلنا ممن استكم ل الأجر وممن يوفق لقيام ليلة القدر ويسعد في يوم الحشر.

أعاده الله علينا وعليكم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام.

اللهم كما بلغتنا رمضان بالعافية أتممه علينا ونحن بأفضل حال.

رمضان مبارك، كل عام وأنتم من عباد الله الصالحين.

نبارك لكم الشهر ونسألكم الدعاء بالخير والبركة، وكل عام وأنتم بوافر الصحة والسعادة.

من أجمل رسائل تهنئة شهر رمضان 2023، يسرني أن اتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلاً المولى أن يجعل أيامكم سعيدة وأن يعيده علينا وعليكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم في احسن حال كل عام وأنتم بخير.

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك كل عام وأنتم بخير.

بكل مشاعر الحب أتقدم بخالص التهاني لكل الأهل والأحباب والأصدقاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير.

أطيب التمنيات بحلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير والأمن والسلام.

أهنئكم بشهر الخير عسى قدومه علينا وعليكم خير وكل عام وأنتم بألف خير.

رمضان يقترب يا رب احفظني واحفظ أهلي وأحبتي وبلغني وإياهم جمال لحظاته.

ربي ادخل شهر رمضان علينا وأنت راضي عنا واجعله شهر تتبدل فيه ذنوبنا حسنات وهمومنا أفراح وأحلامنا واقع اللهم بلغنا رمضان مجموعين يا رب.

اللهم بلغنا وأحبابنا إياه وأعنا على صيامه وقيامه وتقبله وأنت راضِ عنا.

أسأل الله الذي أهل الهلال وارسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال.

عبارات عن العمرة تويتر

اللهم تقبـل منا هـذه العمره ولا تترك لنا دعـاء إلا وقـد استجبتـه ولا ذنباً الا غفرته.

الله يتقبل منكم صالح اعمالكم

الله يتقبل منكم عمره مقبوله وذنب مغفور ورد جوري مع الياسمين بستان ورد في بلاد الحرمين.

ثواب عمرة رمضان

روى البخاري ومسلم عن ابْن عَبَّاسٍ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : "مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ [بعيران] ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ [نسقي عليه] الأرض ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً" وفي رواية لمسلم : "حجة معي".

دعاء الذهاب للعمرة

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

اللهم أن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار وحرم لحومنا وبشرتنا على النار.

اللهم أعذني من الشرك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد.

اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله.

اللهم أسقني شربة بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا أظمأ بعدها يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء الذهاب للعمرة مكتوب:

اللهم قني عذاب النار يوم تبعث عبادك.

يا عالم ما في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلي النور.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني وأخلف علي كل غائبة لي منك بخير.

اللهم ارزقني الجنة بغير حساب.

اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اجعله حجًا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحاً مقبولاً وتجارة لن تبور.

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