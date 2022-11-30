عبارات عن يوم الشهيد الاماراتي، هذا ما سنتناوله في هذا المقال، يصادف اليوم 30 نوفمبر، يوم الشهيد الإماراتي هو اليوم الذي تعبِّر فيه دولة الإمارات المتحدة قيادة وشعبًا عن شكرها وامتنانها لدماء شهداء الوطن، وتعبر فيه عن الوفاء والامتنان للتضحيات الكبيرة التي قام بها الشهداء.

وتم اختيار يوم الشهيد الإماراتي بهذا اليوم نسبة إلى اليوم الذي استشهد فيه أول شهيد إماراتي وهو الشهيد "سالم سُهيل خميس" الذي استشهد في 30 نوفمبر عام 1971، في المعركة التي خاضها الإماراتيون ضد الإيرانيين وذلك لاسترجاع جزيرة طنب الكبرى.

عبارات عن يوم الشهيد الاماراتي

فيما يأتي عبارات عن يوم الشهيد الإماراتي:

من أجمل عبارات عن يوم الشهيد الاماراتي، أنتم مشاعل النور في غياهب الظلام، الشهداء أنبل من في الدنيا، رحم الله شهداء الوطن برحمته الواسعة.

رحم الله شهداء الوطن.

إنَّ الشموس تغيب إجلالًا لضياء نور الشهيد، رحم الله شهداء الوطن.

اللهم ارحم الشهداء.

لقد علَّمتني الحياة أنّ دم الشهيد هو الذي يرسم حدود الوطن الغالي ويحدد شكله.

السلام على شهداء الوطن الغالي، السلام عليهم وهم يصعدون نحو الخلود والمجد نجومًا مضيئة.

سوف تظل دماء الشهداء كرامة وشرف مرسومة على جبين الأمة العربية، وعلى تراب الوطن، رحم الله الشهداء.

الشهيد هو النجمة التي تضيء عتمة الوطن، وهي التي ترشد الضالين إلى الصواب والحق.

الشهيد منارة التائهين وسبيلهم الوحيد للخلاص، بالشهادة يُرسم الاستقلال وتبدأ الحرية.

الشهداء هم بناة صرح الحضارة، لأنّهم يعرفون تمامًا أنَّ عدالة الشعوب وحرياتها واستقلالها لا يكونون إلَّا بالشهادة.

رجال صالوا وجالوا في الفضاء والأ{ض ذوو رحمة وبأس؛ تضحيتهم شرف وذكراهم واجب، واجهوا العدو بإصرار وكرامة فنالوا الكرامة.

لقد اختار الشهداء النور، وتركوا للعالمين الظلم، لقد اختاروا أن يكونوا نورَ العالمين والضياء.

الشهيد هو أكرم بني البشر أجمعين، الشهيد هو رمز الفداء والتضحية، لقد اختار أن يموت ليحيا الآخرون.

كلمات عن يوم الشهيد الإماراتي

الوطن المضمخ برائحة دماء الشهداء، هو الوطن الذي تغار منه كلُّ البلاد.

الشهيد حي لا يموت، لقد انتقل من حياة بائسة إلى حياة أحلى.

لا يحقُّ لأحد أن يبكي على الشهيد.

أرواح الشهداء هي عصافير تحلق في فضاء الجنة.

رحم الله الشهداء أجمعين.

إن يوم الـ 30 من شهر نوفمبر هو يوم الشهيد، وهو ذكرى الشهداء.

المجد والعز والكرامة بدأ من عند الشهيد وعنده تنتهي رحم الله الشهداء جميعًا.

حب وسلام أبعثه على نسمة هادئة إلى غصون شجرة الشهداء، إنَّها الشجرة التي حملت الشهداء لديها، وشربت من دمائهم، وعاشت أبد الدهر، رحم الله الشهداء جميعاً.

الشهادة هي ضريبة الحرية والاستقلال، والشهيد هو الذي يدفعها بكلِّ بسالة.

قصيدة عن يوم الشهيد الاماراتي

قصيدة عن يوم الشهيد الاماراتي للشاعر بدر شاكر السيّاب:

شهيد العلا لن يسمع اللوم نادبه *** وليس يرى باكيه من قد يعاتبه

طواه الردى فالكون للمجد مأتم *** مشارقه مسودة ومغاربه

فتى قاد أبناء الجهاد إلى العلا *** وقد حطمت بأس العدو كتائبه

فتى همه أن يبلغ العز موطن *** غدا كل باغ دون خوف يواثبه

فتى يعرف الأعداء فتكة سيفه *** قد فتحت فتحا مبينا مضاربه

فتى ما جنى ذنبا سوى أنه *** انتضى حساما بوجه الظلم ما لان جانبه

إذا ذكروا في جحفل الحرب يونسا *** مشى الموت للأعداء حمرا سبائبه

لقد باع للعرب النفوس ثلاثة *** فقروا ودمعي لا تقر غواربه

رسائل تهنئة باليوم الوطني الاماراتي 51

شعر عن اليوم الوطني الإماراتي