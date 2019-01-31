طريقة إعداد عجينة البيتزا

البيتزا من المعجّنات الشهية واللذيذة

تعتبر البيتزا من المعجّنات الشهية واللذيذة وهي عبارة عن عجينة مفرودة يوضع على سطحها على العديد من الأصناف المختلفة من الخضروات أو اللحوم، وهذا ما يُميّزها؛ فهي متغيّرة في الشكل والطعم، وتُرضي جميع الأذواق.

من المكوّنات الأساسيّة للبيتزا جبنة الموزاريلا التي لا يخلو منها أيّ نوعٍ من أنواع البيتزا منها؛ فعند التفكير في تحضير البيتزا فانّ أوّل أمرٍ يجب مراعاته هو العجينة الّتي ستُستخدم في صنعها؛ لأنّ لها دوراً كبيراً في تحديد مدى نجاح هذا الطبق، وفي هذا المقال نقدم لكم إعداد عجينة البيتزا:

مقادير عجينة البيتزا:

أربع أكواب وربع من الطحين.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من السّكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من حليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ماء "حسب الحاجة".

رشّة ملح.

طريقة تحضير عجينة البيتزا:

- أولاً أضيفي في وعاءٍ كبير كلّاً من الطحين، والسكّر، والزيت النباتيّ، والحليب، والخميرة، ورشّة الملح، وقلّبي المقادير جيّداً باستخدام الملعقة.

- ثم اسكبي الماء على المكوّنات مع العجن باليد، واستمرّي بإضافة الماء بشكلٍ تدريجي إلى أن تتكوّن عجينة مُتماسكةً طريّةً؛ فكلّما عجنتها وقتاً أطول حصلتِ على نتائج أفضل. - ثم غلّفي العجينة بكيس النايلون الخاص بتغليف الأطعمة، واتركيها في مكانٍ دافئ لمدّة ساعة حتى تختمر ويسهل فردها.

- ثم قطّعي العجينة إلى أربعة أقسام، وكوّري كلّ قسمٍ وغطّي الكرات واتركيها لمدّة عشر دقائق أخرى لترتاح، وبذلك يكون كلّ قسمٍ من العجينة جاهزاً للفرد، وصحتين وعافية.

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