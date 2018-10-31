طريقة عمل عجينة هشة للمعجنات

عجينة هشة للمعجنات

تعتبر المعجنات باختلاف أنواعها وحشواتها من الأطعمة الخفيفة المرغوبة لدى الكثير من الناس، كباراً وصغاراً حيث إنّه من الممكن تحضيرها في البيت بطرق سهلة وبسيطة، وفي هذا المقال نقدم لكم عجينة هشة للمعجنات:

مقادير عجينة هشة للمعجنات:

- كوبان من الدقيق.

- نصف كوب من الحليب.

- أربع ملاعق صغيرة من السكر.

- ربع كوب من الزيت.

- نصف ملعقة كبيرة من البيكنغ باودر.

- ربع ملعقة صغيرة من الملح.

- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

- كوب من الماء الفاتر.

طريقة تحضير عجينة هشة للمعجنات:

- أولاص نقوم بوضع الحليب، والماء، والخميرة في وعاء، ونخلط المقادير جيداً.

- ثنم نقوم بإضافة الملح، والزيت، والسكر، ثمّ نمزج المقادير جيداً.

- ثم نُغطّي الوعاء، ونتركه جانباً لمدّة عشر دقائق.

- ثم نضيف البيكنج باودر، والدقيق إلى المقادير، ثمّ نعجن مرّة أخرى حتى نحصل على عجينة متماسكة وليّنة.

- ثم نترك العجينة لمدّة ساعتين حتى تخمر.

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