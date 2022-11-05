عزيزي الرجل هذا المرض النادر يسبب تقوس القضيب عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الصحة الجنسية ، فإن الأمر يتطلب الكثير من الجهد لطرق المواضيع المحظورة. ما لا ندركه في هذه العملية هو أنه كلما تأخرنا في الحديث عنها ، كلما زاد خطر الإصابة بمرض يمكن أن يؤثر على حياتنا الجنسية وربما مستقبلنا الانجابي.

أحد هذه الأمراض النادرة التي يحتاج الرجال إلى توخي اليقظة بشأنها هو مرض بيروني ، وهي حالة لا تؤثر على الصحة الجسدية للشخص فحسب ، بل تؤثر أيضًا على صحته العقلية.

عزيزي الرجل هذا المرض النادر يسبب تقوس القضيب

ما هو مرض بيروني؟

وفقًا لمايو كلينك ، فإن مرض بيروني هو حالة غير سرطانية ناتجة عن نسيج ندبي ليفي يتطور على القضيب ويسبب انتصابًا منحنيًا ومؤلمًا. وغالبًا ما يعاني الرجال المصابون بمرض بيروني من انحناء غير منتظم للقضيب. قد ينحني لأعلى أو لأسفل أو إلى جانب واحد.

ولكن هذه الحالة نادرة جدًا فهي تصيب ما يصل إلى 0.5 في المائة من الرجال البالغين و 8 إلى 10 في المائة من الرجال في سن الأربعين في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنك لست في خطر.

أما سبب القلق من هذه الحالة النادرة فهو تأثيرها بشكل كبير على الصحة النفسية للشخص. وجدت دراسة أجريت عام 2013 في American Journal of Managed Care أن ما يقرب من نصف مرضى بيروني يعانون من الاكتئاب.

وذلك لأن المرض يمكن أن يمنع الشخص من ممارسة الجنس أو قد يجعل من الصعب الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه (ضعف الانتصاب) ، مما يؤدي إلى الإجهاد والاكتئاب والعزلة النفسية.

عزيزي الرجل هذا المرض النادر يسبب تقوس القضيب

أعراض أخرى يجب ملاحظتها:

إلى جانب التسبب في تقوس القضيب ، يمكن أن يسبب مرض بيروني أعراضًا أخرى تشمل:

- ظهور ندبات تحت جلد القضيب

- الضعف الجنسي لدى الرجال

- قصر طول القضيب

- آلام القضيب

- تشوهات القضيب الأخرى

عزيزي الرجل هذا المرض النادر يسبب تقوس القضيب

ما سبب هذا المرض النادر؟

وفقًا للخبراء ، لا يوجد سبب محدد وراء الإصابة بمرض بيروني، "يُعتقد أن مرض بيروني ناتج بشكل عام عن إصابة متكررة للقضيب. على سبيل المثال، قد يتضرر القضيب أثناء ممارسة الجنس أو النشاط الرياضي أو نتيجة لحادث. ومع ذلك ، في أغلب الأحيان ، لا يتم تذكر صدمة محددة للقضيب ،" وفقاً لدراسة لمايو كلينيك.

وتضيف الدراسة: "أثناء عملية الشفاء بعد إصابة القضيب ، تتشكل أنسجة ندبة بطريقة غير منظمة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عقدة يمكن أن تشعر بها أو تطور في الانحناء".

عزيزي الرجل هذا المرض النادر يسبب تقوس القضيب

من هم الأشخاص المعرضون للخطر؟

لا تسبب الإصابة وحدها داء بيروني ، بل إن طريقة العلاج ومنع تكون الأنسجة الندبية هو ما يبقي المرض خطيراً. علاوة على ذلك، هناك بعض عوامل الخطر التي يجب مراعاتها:

- الوراثة، مما يعني أنه إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بالمرض، فقد تكون أيضًا في خطر.

- مرضى اضطراب النسيج الضام

- عامل العمر.

عزيزي الرجل هذا المرض النادر يسبب تقوس القضيب

متى تزور الطبيب؟

إذا كانت أعراضك تشبه الأعراض المصاحبة لمرض بيروني ، فمن الأفضل الاتصال بطبيبك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تعاني من مضاعفات مثل عدم القدرة على ممارسة الجنس ، وصعوبة في تحقيق الانتصاب أو الحفاظ عليه ، والقلق والتوتر بشأن أدائك الجنسي ، ومشاكل الخصوبة ، وألم القضيب ، فعليك طلب المساعدة الطبية على الفور.

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