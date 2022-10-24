سرطان الثدي من الأورام الخبيثة المربوط بالإناث، والجميع يعتقد أنه مرض خاص للإناث فقط، لكن هناك عدد من الرجال يصابوا بمرض سرطان الثدي ونسبة الإصابة عند الرجال هي 1%.

أعراض سرطان الثدي عند الرجال

وجود ورم في منطقة الثدي

وجود كتلة في الثدي عادة ما تكون مؤلمة

تراجع في حلمة الثدي وتقرحات وتفريغ السوائل

تجعد الجلد على الثدي

احمرار الجلد على الثدي أو الحلمة

تضخم الغدد الليمفاوية

تغيرات في الحلمة والجلد ووجع مستمر أو طفح جلدي أو تورم حول الحلمة

إفرازات من الحلمة مع الدم أو بدونه

إذا انتشر مرض السرطان فقد تشمل الأعراض الإضافية:

تورم في الغدد اللمفاوية أو بالقرب من منطقة الإبط.

ألم في الثدي

ألم في العظام

أعراض سرطان الثدي الحميدة عند الرجال

لا تختلف أعراض سرطان الثدي الحميد عند الرجال عن النوع الخبيث، فهي تظهر نفس التأثيرات مثل تورم الثدي والشعور بالصلابة في المنطقة نفسها، إلى جانب حدوث تضخم في الغدد الليمفاوية والتي تؤثر على التنفس والعظام، وأيضًا يكون هناك تغير في شكل الحلمة ولون الجلد وإفرازات من الحلمة مع الدم أو بدون.

عوامل خطر سرطان الثدي عند الرجال

تاريخ العائلة

متلازمة كلاينفيلتر وهي حالة وراثية تؤدي إلى انخفاض مستويات الهرمونات الذكرية وارتفاع مستويات الهرمونات الأنثوية

مرض الكبد وشرب الكحول بكثرة

زيادة الوزن والسمنة

العلاج الإشعاعي السابق للصدر

العلاج الهرموني مع هرمون الأستروجين

الشيخوخة

علاج سرطان الثدي للرجال

علاج سرطان الثدي للرجال بالأشعة

يتم من خلال هذا العلاج استعمال أشعة ذات طاقة عالية تعمل على تدمير الخلايا السرطانية، كما يمكن للعلاج الإشعاعي أن يخفف من الأوجاع عندما يصيب مرض سرطان الثدي الرجال.

علاج سرطان الثدي للرجال بالعلاج الكيميائي

يتم اللجوء للعلاج الكيميائي لتدمير الخلايا السرطانية، وعادة يستخدم هذا العلاج عند الرجال الذي يوجد لديهم خلايا سرطانية في الغدد الليمفاوية تحت الإبط أو خارج الثدي، ويعتبر العلاج الكيميائي ضد مرض سرطان الثدي عند الرجال مشابه للعلاج الكيميائي ضد سرطان الثدي عند النساء.

علاج سرطان الثدي للرجال بالعملية الجراحية

قد تكون أول ما يتم اللجوء إليه لعلاج سرطان الثدي عند الرجال الجراحة، ونظرًا لأن أنسجة الثدي عند الرجال قليلة، فقد يتم إزالة الكتلة الموجودة في كل من نسيج الثدي والحلمة إلى جانب احتمالية إزالة قسم من الغدد الليمفاوية أيضًا.

علاج سرطان الثدي للرجال بالعلاج بالهرمونات

علاج سرطان الثدي للرجال بالهرموونات وخاصة هرمون الأستروجين، وهذا العلاج يسمى تاموكسيفين وهو علاج يربط بين مستقبلات الأستروجين بالخلايا السرطانية ويمنع الأستروجين من الدخول إلى هذه الخلايا ويعمل على وقف نموها.

الفاكهة التي تعالج مرض السرطان

العنب الأحمر

التفاح

فاكهة الجرافيولا

الفواكه ذات اللب الأخضر

فاكهة الجاك فروت

الأطعمة التي تقتل الخلايا السرطانية

الجزر

الخضراوات الصليبية

الفراولة

الثوم

الطماطم

هل الضغط النفسي والحالة النفسية تسبب سرطان الثدي؟

الضغط النفسي والحالة النفسية يؤثر بشكل مباشر على عمل الخلايا العصبية والخلايا التي تمنع نموّ الخلايا السرطانية، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز المناعي، وخصوصاً إذا كانت في مرحلة متقدّمة من تطوّر مرض سرطان الثدي عند المرأة.

أعراض سرطان الثدي

ألم في الثدي

انكماش في الحلمة أو انقلابها

تغييرات جلدية في منطقة الثدي

التورم في منطقة الثدي

كتلة محسوسة في الثدي

تسرب السوائل من حلمة الثدي

الأكثر عرضه للإصابة بمرض سرطان الثدي

النساء اللاتي لن يحملن من قبل هم الأكثر عرضة بالإصابة بمرض سرطان الثدي، واستخدام العلاج الهرموني بعد سن اليأس، والنساء اللاتي يتناولن أدوية العلاج الهرموني التي تجمع بين الإستروجين والبروجستيرون لعلاج أعراض وعلامات انقطاع الدورة الشهرية.

التغذية السليمة لمريضة سرطان الثدي

عادات الأكل والشرب والطبخ تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي