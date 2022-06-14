عشبة الحلتيت: فوائدها وأضرارها

عشبة الحلتيت أو ما تسمى صمغ اللاتكس هي نوع من أنواع النباتات والتي تنتمي للفصيلة الخيمية، ويمتاز هذا النوع من الأعشاب بطعمه المر، ومن أفضل أنواعه هو ذلك النوع الذي يميل إلى الإحمرار وهذا النوع سريع الذوبان في الماء وإذا ذاب في الماء جعله مكلباً.

عشبة الحلتيت غنية بالكبريت والعديد من المركبات المهمة الأمر الذي جعله يقدم فوائد للجسم، لكن يجب عدم الإفراط من استخدام عشبة الحلتيت ، وكما لا يجوز استخدام عشبة الحلتيت لفترات طويلة، وبالرغم من فظاظة هذه العشبة وطعمها إلا أنها تتمتع بفوائد صحية كثيرة للجسم، وكما أنها شكلت علاجات للكثير من الأمراض.

فوائد عشبة الحلتيت

طرد البلغ من الحلق.

علاج التهاب اللوزتين.

تنقية الصدر وجعل الصوت أكثر وضوحاً ونقاء.

علاج لأمراض الأعصاب

يخفف من درجات الحرارة

يزيد القوة الجنسية عند خلطة مع مكونات أخرى ومفيدة.

يعالج الأمراض الخبيثة.

يمنع نمو الأورام السرطانية وخصوصاً في الرحم.

يعالج مرض النقرص

يخفف من آلام الظهر والمفاصل.

يعالج أمراض الروماتيزم.

من فوائد عشبة الحلتيت أنه ينقي الدم من الفضلات والشوائب مما يساعد الجسم على العمل بنشاط.

يعالج الحمى.

يخلص الجسم من السموم الضارة والتي تسبب التعب والإرهاق.

يعالج آلام الصمغ والأذن المزمن.

يقوي البصر

يخفف من بياض العين.

يعالج الرمد " الرمد هو التهاب الملتحمة أو العين الوردية وهو يعتبر حالة طبية شائعة يلتهب الغشاء الواقي الذي يبطن الجفن ويغطي السطح الخارجي للعين، ويمكن أن يسبب احمرارًا، وحكة، وتورمًا، وإفرازات،وهو معدي ولكن يمكن علاجه بكل سهولة".

أضرار عشبة الحلتيت

انتفاخ وتورم غير طبيعي في الشفاه ويستمر ساعات ثم يختفي من تلقاء نفسه لكن يسبب لك القلق والتوتر يجب استشارة المساعدة فورًا في حال انتشر الورم والانتفاخ إلى الوجه والرقبة.

من أضرار عشبة أضرار عشبة الحلتيت أنها قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات وحموضة في المعدة، إسهال، لذلك ينصح الأطباء بالابتعاد عن شرب عشب الحلتيت بعد تناول الأكلات الدسمة مثل المنسف وغيره.

يعمل على الدوار والدوخة والصداع الشديد.

تشنجات واضطراب في الدم.

لكل من يعاني من ضغط الدم سواء انخفاضه أو ارتفاعه يفضل تجنبه تماماً.

من أضرار العشبة طفح جلدي وحجة قوية مما يؤدي إلى احمرار في البشرة.

ما هو الحلتيت في الامارات؟

الحلتيت في الامارات يعرف بالصمغ ويضعونة في البخور لطرد الجن والشياطين، وتستعمل هذه العشبة في الإمارات لعلاج التشنجات والتهاب القصبات الهوائية والتنفسية، وبالغضافة إلى ذلك فهي تعالج الهستيريا وآلام الأمعاء والمغص وعلاج السعال.

ما هي عشبة الحلتيت في مصر؟

عشبة الحلتيت في مصر هي عبارة عن صمغ اللاتكس الذي يستخرج من شجرة الكلخ وهو نوع من أنواع الأعشاب ويساعد في علاج الكثير من الأمراض، الحلتيت يحتوي على عدد كبير من الفوائد ولكن يجب استخدامه بكميات قليلة والاحتفاظ به داخل علبة محكمة الإغلاق.

ما هي عشبة الحلتيت في الجزائر؟

عشبة الحلتيت في الجزائر هي مادة تُستخرج من شجرة الكلخ، وتتميز برائحتها الكريهة وطعمها المر، يطلق عليه خبراء الأعشاب "المستشفى" أو "الصيدلية" لكثرة فوائده الصحية لكن دون المبالغة في تناولها لما لها من اضرار كثيرة.

كيفية اختبار عشبة الحلتيت عند الشراء؟

أن تكون عشبة الحلتيت شديدة الحمرة المائلة إلى السواد، وأن تكون الرائحة نفاذة وقوية تشبه رائحة الثوم والبصل تقريبًا، يتوفرالحلتيت في الأسوق على هيئة كتل صلبة صغيرة، وأيضاً تتوفر على شكل أقراص أو مسحوق.

فوائد عشبة الحلتيت للعين

تخفيف الالتهابات والتورم في العين وذلك لأنه عشبة الحلتيت تحتوي على زيوت طيارة وأحماض مفيدة جداً للعين.

تعمل على تخفيف آلام العيون بعد عمل عملية جراحية.

طارد للبكتيريا والفيروس الموجود في العين.

تعمل عشبة الحلتيت على تقوية جهاز المناعة في العين.

تزيد من نسبة الأكسجين في الجسم.

فوائد عشبة الحلتيت للعين والحسد

من فوائد عشبة الحلتيت للعين والحسد أنه يدخل في تصنيع البخور والذي يعمل على طرد الحسد والعين ولذلك نجد أغلب ربات البيوت تقوم باستخدام عشبة الحلتيت في تنظيف المنزل جيداً وذلك لحماية أهل البيت من الحسد والعين وغيرها من الأمراض التي تصيبهم.

ما علاقة تسمم شقيقة دانة القحطاني بعشبة الحلتيت؟

سلطت حادثة تعرض سجىى القحطاني شقيقة نجمة السوشال ميديا الراحلة دانة القحطاني الضوء على هذه العشبة وتأثيراتها بعد تناولها مما أدى إلى ارتفاع في درجة الحرارة مع هبوط حاد في الدورة الدموية مما أدى إلى نقلها للمستشفى، وكما أكد الأطباء أن سوف يتم إجراء غسيل معوي لـ سجى القحطاني نتيجة سموم من عشبة الحلتيت التي تناولتها.

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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