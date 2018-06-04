فوائد عشبة اللويزة: 10 فوائد صحية لا تصدق

تمتلك اللويزة خصائصَ مهدّئة وتستخدم في تحسين المزاج

فوائد عشبة اللويزة تمتلكُ عشبة اللويزة فوائدَ عديدة يصعب إحصاؤها، ونظراً لما تتحلّى به من خصائصَ علاجية فقد شبّهها العلماء القدامى بالعسل؛ حيث إنّ لها استخدامات مشابهة للعسل، فكانت هذه العشبة من أكثر الأعشاب استخداماً في العصور الوسطى، ومن أبرز فوائدها ما يأتي:

1- يستخدم مشروب اللويزة في علاجِ مشاكل الجهاز الهضميّ كاضطرابات المعدة، والقولون العصبيّ، وعسر الهضم، والغثيان، والقيء، والإمساك، والانتفاخ، ولطردِ الغازاتالمزعجة؛ وذلك لاحتوائها على مادة الأوجنيول، ويفضّلُ شربه قبل الخلود للنوم، ويمكنُ تحليته بالعسل.

2- علاج الآلام بأشكالِها المختلفة كالصداع، والصداع النصفيّ أو الشقيقة، وألم المفاصل وألم الأسنان.

3- علاج مشاكل عسر الطمث، وتشنّجات الرحم، وتحفيز نزول دم الطمث.

4- التخفيف من حدّة الأمراض العقليّة والنفسيّة، كالهستيريا والاكتئاب.

5- تمتلك اللويزة خصائصَ مهدّئة وتستخدم في تحسين المزاج والتخفيف من أعراض الأرق، واضطرابات النوم، والتهيّج، والغضب.

6- علاج مرض الزهايمر، فهي تعمل على تقوية الذاكرة، نظراً لاحتوائها على مواد مضادّة للأكسدة تحمي خلايا الدماغ من التلف والتضرّر، كما تدخلُ الروائح العطريّة المنبثقة من عشبة اللويزة كجزء من العلاج بالروائح المستخدم لعلاج لمرض الزهايمر.

7- علاج مرض نقص الانتباه وفرط الحركة عند الأطفال، نظراً لمفعولها المهدّئ.

8- تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم؛ نظراً لاحتوائها على كميّة جيّدة من الألياف؛ حيث ينصح بتناولها بعد الطعام مباشرة لتمنع امتصاص الكوليسترول من الطعام.

9- علاج أمراض المناعة الذاتيّة كانتفاخ المجاري التنفسيّة، وتسارع نبضات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والأورام، ولدغ الحشرات.

10- تدخل اللويزة في صناعة العطور؛ حيث إنّ لها رائحة عطريّة مميّزة وقويّة.

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