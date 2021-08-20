عقار للكوليسترول يمكنه خفض خطر الإصابة بكورونا بنسبة 70 %

توصل مجموعة من الباحثين البريطانيين إلى عقار شائع لخفض الكوليسترول، يمكنه فتح باب أمل جديد في إمكانية علاج فيروس كورونا.

ففي دراسة أجرتها جامعتي بيرمنغهام وكيل في بريطانيا، وجد الفريق أن عقار " فينوفايبرات" الذي يعمل على خفض مستويات الكوليسترول، يمكنه خفض خطر الإصابة بكورونا بنسبة كبيرة تبلغ 70 %.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت الدراسة أن العقار المعني يمكنه منع بروتينات الفيروس من الاتصال أو الالتصاق بمستقبلات معينة للخلايا تدعى ACE2، واصابتها بالفيروس.

اعتمدت الدراسة على اختبار مجموعة من الأدوية المعتمدة بالفعل لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام علاجات متوفرة حالية لمواجهة فيروس كورونا، ولجأ الفريق إلى اختبار الأدوية على مجموعة من الخلايا البشرية المعزولة والمصابة بالسلالة الأصلية لفيروس كورونا بجانب نوعي ألفا وبيتا.

وأثبتت النتائج فعالية كبيرة لعقار "فينوفايبرات"، إذ كان الأكثر فعالية في مواجهة الفيروس بين نظرائه من الأدوية الأخرى التي تم اختبارها.

هذا وفي حين أن العلماء يؤكدون أن اللقاحات هي الحل لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن فريق الدراسة يؤمن بإمكانية تطوير مزيدا من الادوية الفعالة لمواجهة الفيروس، وخاصة في حالات تكون سلالة مضادة للقاح.

وقالت الباحثة المشاركة "إليسا فيتشنزي": تشير دراستنا إلى عقار الفينوفيبرات قد يكون لديه القدرة على خفض حدة أعراض وانتشار فيروس كورونا، ونظراً لأن العقار رخيص جدا ومتوفر في جميع أنحاء العالم بجانب نتائجه وفعاليته وسلامته المثبتة، فإن نتائج الدراسة لها آثار عالمية، خاصة في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض وللأفراد الذين لا يوصى بأخذهم للقاح أو لا يناسبهم، مثل الأطفال والذين يعانون من اضطرابات مناعية مفرطة أو يستخدمون مثبطات المناعة".

كما أشارت الباحثة "فارهات خانم" إلى أنه في حين ثبت فعالية اللقاح في تقليل معدلات الإصابة وحدة الفيروس، إلا أنه لا يزال هناك حالة عدم تأكد من قوة ومدة الاستجابة، كما أنه لا تزال هناك حاجة للأدوية لإدارة حالة مرضى الفيروس الذين تظهر عليهم أعراض أو يحتاجون للنقل للمستشفى.

هذا ويجدر بالذكر، أنه حتى الآن، يتوفر 4 علاجات لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويسعى الباحثون إلى إجراء مزيدا من الدراسات حول عقارات متوفرة وما إذا كانت تحظى بقدرة وفعالية في مواجهة الفيروس وسلالاته.

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