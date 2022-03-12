علاج التهاب المسالك البولية بالعسل..هل هو فعّال؟

علاج التهاب المسالك البولية بالعسل أمر مدهش، حيث في الحقيقة أن التهاب المسالك البولية أمر مؤلم وغير مريح، وتحدث هذه الحالة عندما تنتقل البكتيريا إلى أعلى مجرى البول ومن ثم تتكاثر في المثانة وبالتالي تتسبب في أعراض مثل الشعور بالحرقة أثناء التبول وأحيانًا البول المخلوط مع الدم، إلى جانب آلام أسفل الظهر.

وفي الواقع، لا شك أن علاج التهاب المسالك البولية بالعسل علاج طبيعي وخيار مفضل للكثير من الناس، وخاصة أولئك الذين يفضلون تجنب تناول الأدوية الخاصة بعلاج التهاب المسالك البولية، وعلى الرغم أنه حتى الآن لا يوجد أدلة علمية قاطعة، إلّا أنه تم استخدام العسل من قبل مرضى التهاب المسالك البولية للوقاية من الالتهابات الخفيفة وعلاجها.

مضادات علاج التهاب المسالك البولية بالعسل

في الحقيقة يشتهر العسل بخصائص المضادات الحيوية، حيث أنه يحتوي على إنزيم أكسيداز الجلوكوز الذين يضمن التكوين المستمر لبيروكسيد الهيدروجين، وهو مطهر قوي من السكريات الموجودة في العسل، أيضًا ثبت أن العسل يساعد الجروح على الشفاء بشكل أفضل وأسرع من بعض المضادات الحيوية.

وعند اللجوء إلى علاج التهاب المسالك البولية بالعسل ، فإنه على عكس المضادات الحيوية لا يؤدي العسل إلى المقاومة عند استخدامه بشكل متكرر، مما يجعله علاجًا آمنًا وفعالًا نسبيًا لأنواع معينة من الالتهابات.

تنبيهات حول علاج التهاب المسالك البولية بالعسل

في حقيقة الأمر، قد يكون العسل مذهلًا عند استخدامه كعلاج لأنواع معينة من الالتهابات، ولكن المخاطر التي ينطوي عليها استخدامه لعلاج التهاب المسالك البولية كبيرة وقد تفوق أي فوائد محتملة.

بعبارة أخرى، لا توجد حتى الآن أي أدلة تدعم فعالية العسل في علاج التهاب المسالك البولية، كما أنه ليس آمنًا للأطفال في عمر أقل من عام، وقد يسبب العسل رد فعل تحسسي خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من النحل وحبوب اللقاح.

ومن المهم جدًا معرفة أنه في حال لم يتم علاج التهاب المسالك البولية بشكل صحيح، فإن هذه الحالة قد تتطور وقد تنتقل إلى الكلى وبالتالي احتمالية التعرض للفشل الكلوي وحتى الموت أحيانًا.

كيفية علاج التهاب المسالك البولية بالعسل

في الواقع، إن العلاج الوحيد المثبت علميًا لالتهابات المسالك البولية هو العلاج عن طريق المضادات الحيوية الموصوفة من قبل الطبيب، ولكن رغم ذلك هناك طرق تساعد في منع التهاب المسالك البولية أو تخفيف الأعراض، وذلك من خلال استخدام العلاجات المنزلية مثل العسل.

وغالبًا ما يستخدم عسل مانوكا لعلاج البكتيريا، حيث أنه النوع الوحيد الذي ثبت أن له تأثيرات داخلية مضادة للبكتيريا، وحتى تتمكن من القضاء على التهابات المسالك البولية بالعسل ، اخلط 4 قطرات من زيت القرفة العطري مع ملعقة كبيرة من العسل، ومن ثم تناول العلاج مع الاهتمام بتناوله مع الأكل 3 مرات يوميًا.

علاج التهاب المثانة بالأعشاب

تشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن علاج التهاب المثانة بالأعشاب، خاصة الالتهابات الخفيفة وغير المعقدة، وذلك دون استخدام المضادات الحيوية، لذا إذا كنت من بين الأشخاص الكثيرين في العالم الذي يعانون من التهاب المسالك البولية، فقد تبحث عن طرق طبيعية لتجنب التعرض المفرط للمضادات الحيوية والأدوية الأخرى، ويشمل علاج التهاب المثانة بالأعشاب ما يلي:

ورق التوت

ورق التوت هو علاج عشبي لالتهاب المسالك البولية، حيث تم استخدامه في ممارسات الطب التقليدي والشعبي لعدة قرون، وهو مشتق من نوع من الشجيرات البرية المزهرة التي تنمو عبر أجزاء مختلفة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وبعد الحصول على ورق التوت، يتم تجفيف الورق ونقعه للحصول على مشروب مثل الشاي، وأحيانًا يتم تناول مستخلصات ورق التوت على شكل كبسولات أو أقراص، وفي الحقيقة تدعم الأبحاث الحديثة استخدام ورق التوت في سبيل القضاء على التهابات المسالك البولية.

الثوم

يعد الثوم عشب شائع تم استخدامه في ممارسات الطهي والطب التقليدي عبر التاريخ، وغالبًا ما يتم استخدام الثوم طبيًا لعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك الالتهابات الفطرية والفيروسية والبكتيرية، وعادة ما تعزى إمكانية الثوم العلاجية إلى احتوائه على مركب الكبريت الذي يعرف باسم الأليسين.

وبحسب الدراسات، أظهر الأليسين تأثيرات قوية مضادة للبكتيريا ضد مجموعة متنوعة من البكتيريا المعدية المسببة لالتهابات المسالك البولية، وتشير الأدلة الأخرى أن الثوم قد يكون علاجًا بديلًا لعلاج التهابات المسالك البولية.

التوت البري

تعد منتجات التوت البري، بما في ذلك العصائر والمستخلصات، من بين الخيارات الأكثر شيوعًا للعلاجات الطبيعية والبديلة لعدوى المسالك البولية، حيث يحتوي التوت البري على مجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية مثل حمض الهيبوريك والأنثوسيانين، وهي مركبات قد تلعب دورًا في الحد من قدرة البكتيريا في حالة التهاب المسالك البولية.

الشاي الأخضر

تم استخدام الشاي الأخضر بسبب قدرته الدوائية الواسعة في مجموعة متنوعة من ممارسات الطب التقليدي لعدة قرون، حيث يحتوي الشاي الأخضر على إمدادات غنية من المركبات النباتية تسمى البوليفينول، والتي تشتهر بتأثيرات قوية مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، كما أن له تأثيرات قوية مضادة للبكتيريا المسببة لالتهاب المسالك البولية.

عصير البقدونس

في الواقع، يمتلك البقدونس تأثير خفيف على إدرار البول، والذي من المفترض أن تساعد هذه العملية في إخراج البكتيريا المسببة لالتهاب المسالك البولية، كما وجدت بعض التقارير أن مزيج البقدونس والثوم ومستخلص التوت البري قد يمنع تكرار التهاب المسالك البولية لدى النساء.

الخلاصة

إن علاج التهاب المسالك البولية بالعسل أمرًا ممكنًا والعديد من الناس أكدوا أنهم شعروا بالفائدة والفرق خلال رحلتهم مع التهابات المسالك البولية، ولكن رغم ذلك يظل دائمًا من المهم استشارة الطبيب المختص لمعرفة الأنسب للحالة، حيث أن بعض الأشخاص عند استخدامهم علاج التهاب المسالك البولية بالعسل ، قد يكون هناك رد فعل تحسسي وهكذا يمكن الدخول في مشاكل وحالات مرضية أخرى تنهك الجسم.

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