علاج حب الشباب الأكثر شيوعًا وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية

حب الشباب قد يتعرض له أي أحد، وقد يتساءل البعض حول بعض الأمور عن هذه الحالة الجلدية أثناء النظر إلى بشرتهم في مرآة مكبرة، والحقيقة أن الإجابة ليست واضحة دائمًا، حيث يتخذ حب الشباب أشكالًا عديدة، وبشكل عام، يتطلب كل نوع من حب الشباب نهجًا خاصًا.

وإذا استمر حب الشباب وكان له تأثير مدمر على ثقتك بنفسك، فمن الطبيعي أن ترغب في علاجه بأكثر الطرق فعالية، أولاً، حدد ما تتعامل معه قبل وضع خطة العناية بالبشرة، وتابع قراءة هذه المقالة للحصول على رأيين من الخبراء حول أفضل الحلول لكل نوع من أنواع حب الشباب.

هل حب الشباب التهابي أم غير التهابي ؟

أولاً، سترغب في معرفة الإجابة على هذا السؤال، حيث تقول ناتاليا سبيرينغز، استشارية الأمراض الجلدية: "ما تحتاج حقًا إلى معرفته للحصول على بشرة رائعة أن هناك نوعان رئيسيان من حب الشباب: التهابي وغير التهابي".

وفي الواقع، حب الشباب غير الالتهابي هو شكل أكثر شيوعًا وأقل حدة من حب الشباب، حيث يحدث عندما تصبح مسامك مسدودة، وتشمل كلاً من الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء، في حين أنه عادة ما يكون حب الشباب الالتهابي أكثر حدة وإيلامًا، حيث يسبب نتوءات حمراء ومنتفخة ومؤلمة، وتحتوي البثور على صديد وخلايا جلدية ميتة وبكتيريا ودهون.

وتتابع ناتاليا سبيرينغز إنه من المهم معرفة الفرق بين هذين الشكلين لأن علاج حب الشباب الالتهابي وغير الالتهابي مختلف تمامًا.

أنواع حب الشباب الشائعة

الرؤس البيضاء

معظم الناس على دراية بالرؤوس البيضاء، حيث إنها نتوءات صغيرة مرتفعة على الجلد بيضاء اللون أو صفراء اللون، ويقول حسن الحسيني، طبيب الأمراض الجلدية في عيادة الدكتور كايل التجميلية بدبي، إن الرؤوس البيضاء هي واحدة من أكثر أشكال حب الشباب شيوعًا.

ويتابع الحسيني: "تحدث الرؤوس البيضاء عندما يسد المسام بمزيج من خلايا الجلد الميتة والدهون، وعلى الرغم من أنها تسمى الرؤوس البيضاء، إلا أنها قد تظهر أيضًا بنفس لون بشرتك".

وأول الأشياء التي يجب فعلها هو أن تقاوم الرغبة في لمس الرؤوس البيضاء، حيث يقول الحسيني إن هذا لن يؤدي إلا إلى نشر البكتيريا إلى مسام أخرى، بعد ذلك، ابحث عن العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل حمض الساليسيليك وبيروكسيد البنزويل والريتينويد.

الرؤوس السوداء

ربما تكون قد رصدت القليل من النقاط السوداء حول جبهتك وأنفك وذقنك، وهذه هي الرؤوس السوداء، حيث أنها نوع من حب الشباب المتعارف عليه، ومثل الرؤوس البيضاء، تحدث الرؤوس السوداء أيضًا بسبب انسداد المسام، ومع ذلك، على عكس الرؤوس البيضاء، فإن المسام المسدودة المليئة بالزيت وخلايا الجلد مفتوحة للهواء.

وخط الدفاع الأول هو العلاج المناسب للرؤوس السوداء، حيث يجب عليك أن تراجع طبيب الأمراض الجلدية المعتمد لإنشاء نظام علاج طبي مناسب، وعندما يتعلق الأمر باستهداف الرؤوس السوداء في المنزل، فإن التنظيف بحمض الساليسيليك وفصل المسام عن طريق الريتينويد الموضعي يمكن أن يساعد.

تقول سبيرينغز: "المشكلة الأساسية في حب الشباب ذي الرؤوس السوداء هو أن خلايا الجلد المبطنة لبصيلات الشعر لزجة للغاية ولا تتساقط بشكل صحيح".

في بعض الحالات، قد يوصي طبيب الأمراض الجلدية باستخراج هذه الرؤوس السوداء، وخلال هذه العملية، من المرجح أن يستخدم أخصائي العناية بالبشرة أداة معدنية لإزالة التراكم من داخل المسام.

يوضح الحسيني: "يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة لبدء رحلة التنظيف والتعقيم للبشرة، ولكن علاجات الوجه في النهاية هي حل مؤقت، لذلك ستحتاج إلى الحفاظ على نظام جيد للعناية بالبشرة بين الجلسات".

حب الشباب الكيسي

يتشكل حب الشباب الكيسي تحت سطح بشرتك، ويشبه الكتل العميقة التي قد تكون حمراء أو بنية حسب لون بشرتك، ويمكن أن تكون الأكياس مؤلمة، حيث تمتلئ الأكياس بالصديد.

يقول الحسيني: "هذه ناتجة عن الثلاثية المعتادة من الزيت الزائد والجلد الميت والبكتيريا، وتعد الأكياس شكلاً عنيدًا بشكل خاص من أشكال الاختراق، وتبقى لأسابيع أو حتى شهور".

وفي الحقيقة، من غير المرجح أن يتلاشى حب الشباب الكيسي بالمنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية وحدها، ومن المحتمل أن تحتاج إلى وصفة طبية من طبيبك.

وتشمل العلاجات الشائعة لحب الشباب الكيسي ما يلي المضادات الحيوية عن طريق الفم، ومن المهم ملاحظة أن حب الشباب الكيسي لا يسببه سوء النظافة.

ومع ذلك، من خلال اتباع روتين مغذي للعناية بالبشرة مصمم للبشرة المعرضة لحب الشباب، يمكن السيطرة على حب الشباب الكيسي وقد يتم منع الالتهابات المستقبلية.

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