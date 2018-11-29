هل تعاني من دوار السفر.. إليك الحل الطبيعي !

واحد من الحلول هو الجلوس قرب النافذة (shutterstock.com)

ينشأ دوار السفر من خلل التوازن بين البصر والرؤية وبين الحركة المحسوسة بالأذن الداخلية.

يحدث هذا الخلل بالتوازن عادة أثناء السفر بقارب او سفينة او طائرة، بالتالي يفسر الدماغ هذا الخلل في التوازن من خلال ردة فعل هي:

الغثيان والإقياء، دوخة، هبوط الضغط، والتعرق.

الحل الأفضل هو:

- الجلوس قرب النافذة وبالاتجاه الصحيح للسير وليس العكس.

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- العقاقير الطبيعية التي يمكن استخدامها هي: الزنجبيل، النعناع، الداتورا

- من خلال شرب منقوع لأحد العقاقير السابقة المذكورة قبل الرحلة بنصف ساعة.

لابد أن الداتورا غير مألوف لدينا إلا أنه ذو فائدة كبيرة حيث تنتمي الى الفصيلة الباذنجانية وتتكون بشكل رئيسي من هيوسن وسكوبولامين من تأثيرها الشائع هو مضاد غثيان ومضاد تشنج وبالتالي مفيدة لدوار السفر.