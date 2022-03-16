علاقات البوابة: كيفية التعامل مع الغيرة في الصداقة الغيرة هي عاطفة يمكن أن تسبب ضجة في حياتنا كلها. درجة الغيرة مهمة أيضًا. في العلاقات الرومانسية هي ظاهرة شائعة يجب معالجتها ولكن بين الأصدقاء ، إنها مسألة يجب التعامل معها على الفور. قبل أن تنتقد وتؤذي نفسك وصديقك ، يجب أن تفعل هذه الأشياء الخمسة.

علاقات البوابة: كيفية التعامل مع الغيرة في الصداقة

القبول

الخطوة الأولى للتغلب على الشعور بالغيرة هي القبول. لا خجل ولا ذنب ولا غضب. لا تحكم على نفسك. لأنه شعور طبيعي عندما تحب صديقك كثيرًا. وفقًا للعديد من الباحثين ، إذا كنت على استعداد لقبول ومواجهة جميع المشاعر ، والاعتراف بالعواطف السلبية ، فستتمكن من العمل عليها بسرعة أكبر.

علاقات البوابة: كيفية التعامل مع الغيرة في الصداقة

لا تطعمه

بدلًا من إضافة المزيد من الزيت إلى النار ، انظر إلى طرق إطفاءها. لا تبرر مشاعرك السلبية. لا تعقد مقارنات ، توقف عن النظر إلى عيوب صديقك. لا تفترض أنه يحب شخصًا آخر عليك. قد يكون لديك مكان آخر في قلبهم ليس قريبًا من أي نوع من المقارنة. مارس اليقظة.

علاقات البوابة: كيفية التعامل مع الغيرة في الصداقة

ما هي تلك المخاوف؟

اصنع لنفسك بعض الشاي الأخضر ، واجلس ودوِّن كل ما يزعجك كثيرًا. هل تخشى التخلي عنك واستبدالك وعدم استحقاقك؟ قد يكون أيضًا الشعور بعدم تقدير صديقك أو منحه الأولوية له. من الممكن أن تكون هذه المشاعر نابعة من قضية أخرى تمامًا.

علاقات البوابة: كيفية التعامل مع الغيرة في الصداقة

ثبّت عواطفك

لا تتصرف بناءً على مشاعرك وتنفجر في اللحظة الخاطئة. تحكم في عواطفك ، فكر بعقلانية. التصرف بناءً على حافز اللحظة هو آخر شيء يجب عليك فعله. يمكن أن تقول أشياء مؤذية ، مما قد يؤدي إلى مزيد من الإضرار بعلاقتك.

علاقات البوابة: كيفية التعامل مع الغيرة في الصداقة

تحدث مع صديقك

أفضل حل هو التحدث عن المشكلات التي تواجهها مع صديقك. بدلًا من التفكير في الأمر وفقدان النوم في مثل هذا الأمر ، ناقشه مباشرة. سيقدر صديقك حقيقة أنك تقدره بما يكفي لدرجة أنك تريد التخلص من أي سوء تفاهم بينكما! لكن عندما تتحدث ، لا تكتفي بقول كلماتك وتطلق مزاعم ، بل كن مستمعًا جيدًا أيضًا! أنت لا تعرف أبدًا ما كان يفكر فيه الآخر في الواقع في أي موقف!

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