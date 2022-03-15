علاقات البوابة: 5 طرق لإعادة شحن نفسك تتطلب منا أنماط الحياة السريعة أن نكون دائمًا في حالة تنقل. معظمنا لديه جداول أعمال مزدحمة، وبسبب ذلك نجد القليل من الوقت أو لا وقت لأنفسنا. الكثير من العمل وقليل من الوقت للراحة قد يجعلك تشعر بالتعب الشديد في نهاية اليوم. ومع ذلك، يمكن أن تولد مثل هذه الأعمال الروتينية أيضًا شعورًا بالتعب المستمر. يُعرف أيضًا بالإرهاق المزمن، وقد يبدو هذا الشعور دائمًا وقد يكون من الصعب جدًا التخلص منه.

إذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت، فليس العمل الجسدي فقط هو ما يرهقك. تحتاج أيضًا إلى التخلص من الفوضى الذهنية.

إليك خمس طرق للقيام بذلك:

علاقات البوابة: 5 طرق لإعادة شحن نفسك

النوم الجيد

الحرص على أن ينام المرء لمدة ثماني إلى عشر ساعات كل يوم يمكن أن يساعد في الإجهاد البدني ولكن لكي تشعر بالانتعاش في اليوم التالي، من المهم أن تنام جيدًا، وليس فقط من حيث عدد الساعات. النوم العميق لا يتخلله انقطاع ويضمن لك الاستيقاظ منتعشًا بشكل صحيح. حاول مراقبة جودة نومك وحاول تحسينه من خلال تجربة طرق مثل الابتعاد عن الشاشة قبل نصف ساعة من النوم.

علاقات البوابة: 5 طرق لإعادة شحن نفسك

الانطوائيون يحتاجون إلى وقت بمفردهم

بينما يستمد المنفتحون طاقتهم من التفاعلات والمشاركة الاجتماعية، يتم استنزاف الانطوائيين بالفعل خلال هذه العمليات. من أجل استعادة طاقتهم المفقودة ، يحتاجون إلى وقت بمفردهم لإعادة شحن أنفسهم. تأكد من تخصيص الوقت لنفسك لإعادة الشحن وتجديد شبابك.

علاقات البوابة: 5 طرق لإعادة شحن نفسك

التخلص من التوتر

الشيء الآخر الذي ينتهي به المطاف في أنماط حياتنا السريعة هو التوتر. الإجهاد شائع للغاية ، لكن الكميات الزائدة منه يمكن أن تؤدي إلى الكثير من المضاعفات العقلية التي يمكن أن يكون لها عواقب نفسية جسدية. منها التعب المزمن. تأكد من أنك تأخذ وقتًا للتخلص من التوتر كل يوم.

علاقات البوابة: 5 طرق لإعادة شحن نفسك

مارس هواية

بغض النظر عن مدى إعجابك بعملك ، فإن العمل كثيرًا يمكن أن يكون مرهقًا دائمًا. يضاف إلى ذلك دائمًا فكرة العمل من أجل موعد نهائي ثابت ومبلغ من المال. يمكن أن يكون لفعل شيء تحبه ، من أجل المتعة فقط ، تأثير علاجي على عقلك وجسمك. يمكن أن يساعدك أيضًا على إعادة التواصل مع نفسك بشكل أفضل. جرب ممارسة هواية وخصص لها وقتًا مرة في الأسبوع على الأقل.

علاقات البوابة: 5 طرق لإعادة شحن نفسك

قم برحلة

قد يكون السبب الذي يجعلك دائمًا تشعر بالتعب هو الرتابة وقلة التغيير والضغط الشديد. جرب وخذ بعض الوقت للذهاب في رحلة مع أحبائك. يمكن أن يساعد تغيير المشهد العقل والجسم على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن قضاء أيام في فعل ما تريد يمكن أن يساعدك على استعادة الشعور بالاستقلالية الذي يبدو أنه ضاع أثناء العمل. يمكن أن تكون الرحلة هي الحل لمشكلتك.

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