علامات الوقوع في الحب عند الرجل الشرقي

الغيرة

نحن لا نتحدث هنا عن الغيرة المرضية أو الإستباقية بل نتحدث عن الغيرة المنطقية التي تجعل من الرجل يعشق شريكته ويراها الأفضل بالنسبة له.

سعادتك تهمه

لا نعني بذلك تشجيع فريق كرة القدم المفضّل لديه في المباراة النهائيّة. نعني أن الشريك واقع في الغرام ومستعدّ لإعطاء الأولويّة لسعادتك، لا لسعادته؛ كما لو أنه قادر على التخلّي عن جلسة مع الأصدقاء بانتظارها منذ أشهر لمواساتك بعد يوم عصيب.

الإكثار من المجاملة

يحب الرجل الشرقي إطلاق المجاملة بين الحين والآخر لإظهار حبه لشريكته أو للمرأة التي أعجب بها، لذا تعتبر المجاملة من اكثر الصفات التي يتمتع بها الرجل الشرقي ويجيدها بشكل جيد.

لا يزعجه الاختلاف بوجهات النظر

إن كان متصالحاً مع الاختلافات بينكما، مثلاً هو مهووس بكرة القدم وأنت لا تفضلين هذه الرياضه، أو بملابسك التي لا تُعجبه أو بآرائك السياسيّة التي تختلف عن آرائه، فهذا هو الحبّ.

النظرات

أحياناً تقول النظرات ما لا يستطيع قوله اللسان أو القلب، فمثلاً النظر إليك بشكل متواصل دون أن يتعب أو يميل نظره فهو قد وقع بحبك وهو معجب بك بشدّة.

الاعتراف بأخطائه

تعلمين أنّه من الصعب الإقرار بأنّك تعانين من بعض الأخطاء. ولكن شريكك إن كان قادراً على الإقرار بذلك الأمر أمام حبيبه، وإن كان مستعدّاً لتصحيحها، فهذا يعني أنّه يريد بناء مستقبل معك.

يمكنه تحمّل عيوبك

مع معاشرتك له، ستكتشفين يوماً بعد يوم عيوبه الإضافيّة. أنت تحبّينه فعلاً، إن كان قادراً على تقبّل كل الأمور السيئة أو السلبية فهذا يعني أنه وقع في حبك.

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