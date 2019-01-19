4 علامات تدل على أنك بحاجة لخفض كمية الملح في طعامك!

إن تناولك الأطعمة الغنية بالملح قد يؤدي إلى الشعور بالعطش باستمرار (shutterstock.com)

الكثير من الأشخاص يحبون تناول كميات كبيرة من الملح ولكن هذا ليس مفيداً لجسمك. ومع مرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى سكته قلبية، تبعآلما ذكرته رابطة القلب الأمريكية.

لهذا السبب تأمل المنظمة الأمريكية من الأشخاص عدم زيادة نسبة الملح في طعامهم عن 1500 ميلي غرام يومياً، وبالرغم من ذلك هناك من يقول إن عدم زيادة نسبة الملح عن 2400 ميلي غرام يعد بداية جيدة.

ويحدد إخصائيو التغذية 4 علامات واضحة تدل على أنك بحاجة إلى خفض كمية الملح في الأطعمة التي تتناولها وهي كالآتي:

أضرار ومخاطر الملح

الأحساس بالانتفاخ:

إذا شعرت بزيادة في وزنك بين ليلة وضحاها، قد تكون زيادة نسبة الملح في طعامك هي السبب. فالملح يعمل كعامل جذب للمياه، مما يسبب لك الاحتفاظ بالسوائل

جفاف الفم باستمرار:

إن تناولك الأطعمة الغنية بالملح قد يؤدي إلى الشعور بالعطش باستمرار، حتى لو تناولت الكمية المناسبة من الماء يومياً. فالجسم بحاجة إلى تنظيم كمية الملح مع السوائل. لذلك تناول الكثير من الملح سيؤدي إلى زيادة الحاجة إلى السوائل للتخلص من الملح.

صحح معلوماتك... الملح أشد خطورة على الصحة من السكر

الكثير من الأطعمة بلا طعم:

عندما تستخدم كميات كبيرة من الملح، سيتكون لديك مذاق خاص له، وبالتالي لا تستطيع أن تتذوق لذة الطعام الذي تأكله.

ارتفاع ضغط الدم:

أن نسبة ضغط الدم الطبيعي عند الإنسان من 120/80 وفقاً لما حددته رابطة القلب الأمريكية. فإذا كان لديك ارتفاع شديد في ضغط الدم، ربما لن تظهر أعراض لذلك، ولكن بعد إجراء الفحوصات ستجد نسباً مرتفعة.

ويعود ذلك إلى تناول كميات كبيرة من الملح، حيث إن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وتليف الكلى، وأيضآ يؤثر على الإدراك.