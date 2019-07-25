الجدال أمر شائع بين أي ثنائي، وعادة ما نظن أن الجدال المتكرر يعد علامة سيئة تشير إلى أن العلاقة غير صحية وفي طريقها إلى الانهيار، ولكن هذه ليست الحقيقة الكاملة.

ففي حين أن الجدال قد يكون علامة سلبية على صحة العلاقة، إلا أنه في كثير من الأحيان ما يكون صحيًا.

وحتى تعرفي أكثر ولا تقلقي، نقدم لكِ من مجلة "باسل" علامات صحية للجدال مع شريكك وأخرى سيئة:

أولًا: العلامات السلبية

1- التحدث باستمرار في الماضي

الجدال بشأن ما حدث في الماضي وأمور فات عليها فترة، أو بشأن أمر ما فعله شريكك سابقًا وأزعجك أو العكس، يعد علامة سلبية تشير إلى مشكلة عويصة في التواصل بينكما، هذا وينصح الخبراء بالتركيز على المشكلة الحالية ومحاولة حلها بدلًا من التركيز على ما فات.

2- تخاطر الأفكار

عندما تكون هناك مشكلة في تواصلكما، سرعان ما تقعان في فخ محاولة تخاطر الأفكار أو محاولة قراءة كل منكما لأفكار الآخر أثناء الجدال، حيث يوضح خبراء العلاقات والنفسية أن افتراض ما يفكر أو يشعر به الشريك، ليس أمرًا صحيًا، ويجب سؤاله مباشرة، لأن ذلك سيجعل الجدال صحيًا دون تعقيد الأمور.

3- وضع مسافة

بعد الجدال، عادة ما يتجنب الشريكين بعضهما ويضعان مسافة بينهما قبل التعامل لاحقًا بطريقة طبيعية، ولكن فعل ذلك والاستمرار أيام دون تواصل، يشير إلى أن جدالكما غير صحي، وقد يُشعر الطرف الآخر بالتجاهل والوحدة.

فإذا أراد كلاكما قضاء بعض الوقت بمفرده، احرصا على تحديد مدة تناسبكما ثم تحدثا مجددًا بشأن المشكلة.

ثانيًا: العلامات الصحية

1- الجدال لا يطول

عدم ترك الجدال يجعلكما متخاصمين فترة طويلة وسرعان ما تعودان للتحدث وحل الأمور، يعني أن جدالكما لا يؤثر سلبًا على العلاقة وأنه صحي، وكما ذكرنا أعلاه، لا يوجد هناك مشكلة في أن يحظى كلاكما بوقت، ولكن الأهم هو ألا يطول الجدال وأثره عليكما.

2- الاحترام الدائم

الجدال طبيعي في العلاقات، ولكن الاحترام أهم عنصر، وحرصكما على احترام بعضكما حتى أثناء المشادة وتفاقم الأمور، يشير إلى أن جدالكما صحيًا، وعلاقتكما أيضًا.

3- فرصة للنمو

إنصاتكما جيدًا لبعضكما البعض وفهم احتياجاتكما أثناء الجدال، واستغلال الأمر لتعزيز العلاقة والعمل على حل المشكلة حتى لا تتكرر، علامة جيدة، فذلك يعني أن جدالكما يساعدكما على النمو كثنائي، مما يساعد على تطوير وتعزيز علاقتكما.

4- الحضور الذهني

الجدال بالطبع غير محبب، ولكن حضور الشريكين أثناء الجدال وعدم تخليهما عن بعضهما وعن محاولة الوصول إلى حل، يعني أنه صحيًا، فهو ليس سباقًا وعلى أحدكما الفوز، فأنتما شريكان في نفس المشكلة.

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