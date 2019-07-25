على غرار كيم كارداشيان وكيلي جينير- كيف تحصلين على  مكياج العين رطب ولامع

يتغير عالم التجميل والمكياج بشكل مستمر، وهناك اتجاهات تبهرنا جميعًا وأخرى شديدة المبالغة، ولكن أكثر اتجاهات المكياج شهرة هي التي يتبعها المشاهير ويظهرن بها للجمهور.

بحسب ما نشرته مجلة " بولد سكاي "، فإن هناك اتجاهًا للعين الرطبة واللامعة تألقت به نجمتا تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وكيلي جينير، حيث ظهرت كيم، بهذا الاتجاه الجديد لأول مرة في مهرجان ميت جالا، وظهرت كيلي بمكياج العيون الرطب أثناء إطلاق مجموعتها الجديدة من المكياج باسم Soo Fire Collection، فإذا اردتِ وضع هذا المكياج على غرار تلك النجمات اليك الطريقة :

1-خذِ كمية صغيرة من الكريم الأولي ونوزعه على البشرة بشكل حرف الt وبعد ذلك نتركه لمدة دقائق حتى تمتصه البشرة.

2- ضعِ على وجهك كريم الأساس بإستخدام أسفنجة بيوتي بليندر.

3- لإخفاء الهالات السوداء ضعى مصحح العيوب الكونسيلر، بشكل مثلث مقلوب تحت العين واستخدمى اسفنجة البيوتي بليندر لتوزيعه للإبراز جمال منطقة ما تحت العين.

4- اضيفِي للكونسيلر بعض من البودرة فذلك يساعد على فرده بشكل مناسب على بشرتك دون تكتل أو اظهار تجاعيد.

5- بإستخدام فرشاه ضعي البرونز على جبهتك وعظام الوجه والفكين.

6- استخدمِ الكونتور على محيط الأنف بإستخدام الفرشاه المناسبة.

7- ضعى حمرة للخدود بلون الخوخ أو اللون الذهبي على عظام الخدين.

8- املئ الفراغات الموجوده في حاجبيك بقلم الحواجب.

9- ضعِ بعض من الكونسيلر على جفونك كقاعدة اساسية لتطبيق الماكياج.

10- ضعِ ظلال الجفون باللون النحاسي بإستخدام الفرشاه المناسبة.

11- الان ضعى ظلال الجفون باللون البني بدرجة الشيكولاتة أو الموكا على جفنيك ووزعيها جيدًا.

12- وبعد ذلك ضعِ كونسيللر مرة أخرى في وسط الجفون.

13- ضعي لاصق البرونز فوق الكونسيللر.

14- ضعي بعض من الرزاز المثبت على جفنيكي.

15- ثم ضعى الملمع الشفاف على عينيكي ليضفي مظهرَا رطب ولامع.

16- ضعى محدد للعيون ( ايلاينر) على خط الرموش العلوي وكحل على خط الرموش السفلى.

17- ضعي طبقتين من الماسكرا على رموشك ولكن انتظري بضعه ثواني قبل وضع الطبقة الثانية.

18- قومِ بتحديد الشفاه بقلم التحديد وضعى احمر الشفاه، ووضع رذاذ تثبيت للمكياج كخطوة نهائية.

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