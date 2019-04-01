أفضل 20 نوع فاكهة جيدة لمرضى السكري

هناك الكثير من الفواكه التي يستطيع مريض السكري تناولها

وفقا للتعليمات المختلفة التي وضعها خبراء التغذية وأهم المؤسسات الطبية في الولايات المتحدة الامريكية يحتاج كل فرد الى 4-5 حصص من الفواكه يوميًا.

إذا كنت مصاباً بمرض السكر ، فنحن متأكدون من أن هذه السؤال يحيرك: " هل من الآمان تناول الفواكه؟ " لمساعدة جميع مرضى السكري مع هذا السؤال ، تجيب السيدة كامنا ديساي – خبيرة التغذية، " نعم، يمكن لمرضى السكري تناول الفواكه، بشرط ان يكون مستوى السكر في حدود السيطرة، ويجب أن تستهلك هذه الفاكهة بكميات محدودة. ويحتاج مرضى السكري الى حصص متعادلة من الفواكه يوميا. ويجب ان يحذر المرضى من الافراط في تناول فواكه مثل الموز، الليتشى، والتفاح الحلو." . ولمساعدة مرضى السكري ، ينصح الخبراء بتناول هذه الاصناف:

1. الكيوي

أظهرت العديد من البحوث وجود علاقة إيجابية بين استهلاك الكيوي وانخفاض مستوى السكر في الدم

2. الخوخ الأسود

مما لا شك فيه ، ان هذه الفاكهة تعتبر الأفضل لمرضى السكر. وهي معروفة بقدرتها على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم . بذور هذه الفاكهة يمكن سحقها و استهلاكها للسيطرة على مرض السكري.

3. فاكهة الجامون

يمكن أن يستهلك مرضى السكري فاكهة جامون يوميا للسيطرة على مستويات السكر. الجامون الابيض غني بالألياف .

4. ستار فروت "الثمرة النجمية"

شبيهة بالجامون، تساعد على تحسين السيطرة على سكر الدم . ولكن يجب الحذر في حالة مريض السكري المصاب باعتلال الكلية .

5. الجوافة

تسيطر الجوافة على مرض السكري وهو جيد للإمساك . الجوافة غنية بفيتامين أ، وفيتامين ج، ويحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية. هذه الفاكهة لديها مؤشر غلوكومي منخفضة إلى حد معقول .

6.الكرز

وجبة خفيفة ومنخفضة بالمؤشر الغلايمكي وصحية وجيدة لمرضى السكري في أي وقت من اليوم .

7. الخوخ

هذه الثمار لذيذة وعلاج صحي كبير، مع مؤشر غلايميكي منخفض وهي جيدة لمرضى السكر.

8.التوت

هناك انواع مختلفة من التوت في جميع أنحاء العالم، وكلها تقريبا تعتبر غنية بمضادات الأكسدة. ويمكن أن يتناول مرضى السكري وجبة متنوعة من التوت للحفاظ على مستوى السكريات. على سبيل المثال: الفراولة ، العنب البري والعليق، والتوت ، والتوت البري ، وتوت الأكي.

9. التفاح

التفاح يحتوي على مضادات الأكسدة، ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم ، ويطهر الجهاز الهضمي، و يعزز الجهاز المناعي. يحتوي التفاح أيضا المواد المغذية تساعد على هضم الدهون .

10. الأناناس

الاناناس جيد لمرضى السكرو للجسم بشكل عام فهو غني بخصائص مضادة للفيروسات، ومضاد للالتهابات، ومضادة للبكتيريا

11.الكمثرى

ثمار لذيذة ووجبة خفيفة جيدة لمرضى السكر لأنها غنية بالفيتامينات والألياف.

12. البابايا

جيدة لمرضى السكر لأنها غنية بالفيتامين والمعادن الأخرى.

13. التين

غنية بالألياف وتساعد وظيفة الانسولين في مرضى السكري.

14. البرتقال

هذه الحمضيات يمكن أن تستهلك على أساس يومي من قبل مرضى السكر، كما أنها غنية بفيتامين ج.

15.البطيخ

على الرغم من ان البطيخ غني بمؤشر نسبة السكر ، الا ان نسبة السكر في الدم منخفضة، مما يجعلها ثمار جيدة لمرضى السكري. ومع ذلك ، يجب ان تستهلك باعتدال.

16. جريب فروت

خيار جيد لمرضى السكر لأنه يبطئ ذروة السكر في الدم.

17. الرمان

هذه الياقوتة الحمراء الصغيرة تساعد الناس على تحسين نسبة السكر في الدم.

18. الشمام

هذه الفاكهة مرتفعة جدا بمؤشر نسبة السكر في الدم ، ولكنه يحتوي على كمية جيدة من الألياف. وبالتالي ، يجب تناوله باعتدال.

19. الكاكايا

تحتوي الكاكايا فيتامين (أ) ، وفيتامين ج، والثيامين والريبوفلافين، والنياسين، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والمنغنيز، والمغنيسيوم من بين العديد من المواد المغذية الأخرى. وهو جيد لمرضى السكري لأنها تحسن مقاومة الانسولين .

20 . آملا

فاكهة محملة بفيتامين ج، والألياف، و الاملا سهلة الإضافة إلى النظام الغذائي الصحي لمرضى السكري.

قد يعجبك أيضاً:

7 أفكار بسيطة لتناول سناك صحي خلال النهار

أطعمة ومشروبات تحارب تسوس الأسنان.. تعرف عليها

7 أطعمة رائعة المفعول لوجه ممتلئ يشع إشراقاً وحيوية