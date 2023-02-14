البوابة - فبراير هو شهر عيد الحب ، واليوم 14 فبراير، على وجه الخصوص ، هو اليوم الذي يعبر فيه العشاق عن حبهم وعاطفتهم واهتمامهم لبعضهم البعض. تلعب الرومانسية دورًا أساسيًا في هذا اليوم ولكن لا يمكن التغاضي عن دور العلاقة الحميمة.

لذلك ننصحك بالاحتفال في عيد الحب هذا بحذر، تذكر أنه وقت مناسب أيضًا لانتشار الفيروسات وازدهارها. تأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الأمراض المنقولة جنسياً مثل الكلاميديا ​​والسيلان والهربس وغيرها. لكن أولاً ، دعنا نستكشف العوامل التي تجعلك أكثر عرضة.

عيد الحب: نصائح ومحاذير للوقاية من الأمراض الجنسية

الجنس غير المحمي (المهبل ، الشرج ، الفم)

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك ما يقدر بـ 374 مليون إصابة جديدة مع 1 من كل 4 أمراض منقولة جنسيًا قابلة للشفاء كل عام. يتم التقاط عدوى أكثر من مليون من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي كل يوم في جميع أنحاء العالم ، ومعظمها بدون أعراض. بعد قولي هذا ، من المهم أن تعرف كل شيء عن مخاطرك وما الذي يجعلك أكثر عرضة لمثل هذه العدوى.

الجنس غير المحمي وغير الآمن هو عندما تنغمس في نشاط جنسي دون أي دفاعات وقائية مثل الواقي الذكري. تذكر أن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي يمكن أن تنتشر من ملامسة الجلد إلى الجلد وليس فقط الجنس .

الاتصال الجنسي مع أكثر من شخص

تقول مايو كلينك أنه يمكن أن تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي إذا كنت على اتصال جنسي مع شركاء متعددين. مرة أخرى ، الجنس الآمن أي الجماع المحمي هو ما يمكن أن يساعدك على منع الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أو انتقال العدوى.

تعاطي المخدرات أو الكحول

يمكن أن يزداد خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً إذا كنت تنغمس في سلوكيات عالية الخطورة. يتضمن ذلك الاستخدام غير المشروع للعقاقير واستهلاك الكحول ، مما قد يشجعك على اتخاذ خطوات غير منطقية. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي تبادل الحقن إلى انتشار العديد من الإصابات الخطيرة ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C.

عيد الحب: نصائح ومحاذير للوقاية من الأمراض الجنسية

الأعراض الشائعة للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

تشمل بعض العلامات الشائعة للإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي: - تقرحات في الأعضاء التناسلية والفم والمستقيم - التبول المؤلم أو الحارق - إفرازات من القضيب - تغيرات في الإفرازات المهبلية - نزيف مهبلي غير عادي - ألم أثناء ممارسة الجنس - ألم أسفل البطن - حمى - طفح جلدي.

عيد الحب: نصائح ومحاذير للوقاية من الأمراض الجنسية

الوقاية هي الخطوة المقبلة:

انغمس في ممارسة الجنس الآمن باستخدام الواقي الذكري. تحدث عن تاريخك الجنسي مع شريكك واطلب منه مناقشة تاريخه أيضًا. اخضع لفحص الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بانتظام ، خاصة إذا كنت رؤية شركاء متعددين. تأكد من حصولك على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد الوبائي ب.

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