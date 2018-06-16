6 اقتراحات تساعدك على نشر جو العيد والفرحة مع العائلة

اخرجى مع أصدقائك وتناولوا الحلويات ولمدة يوم واحد انسى الرجيم

الكثير منا يرى أن العيد لم يعد له "طعم " مثل السابق ، فالمكوث فى المنزل أصبح الأمر الطبيعي بجانب متابعة مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة فيسبوك ،لكن عزيزتى يمكنك تغيير ذلك قومى بخلق أجواء العيد وأعيديها إلى أسرتك مرة أخرى إليكِ بعض الإقتراحات التى تساعدك على نشر جو العيد والفرحة مرة أخرى :

1- قومي بإجراء اتصالات لأفراد العائلة المحبوب منهم و رتبوا لرحلة لمدة يوم واحد لأقرب مصيف.

2-احجزي تذكرتين سينما واذهبى مع من تحبي.

3- قومي بالترتيب لحفلة تنكرية واجمعي أصدقاءك.

4- اذهبى مع صديق لمكان لم تزوريه من قبل واكتشفى الجديد.

5- قومي بعمل برنامج ترفيهي من أجل تجمع عائلتك يكون بها العديد من المسابقات والأمور المسلية.

6- اخرجى مع أصدقائك وتناولوا الحلويات ولمدة يوم واحد انسى الرجيم .

تذكري فى النهاية أنك تستطيعين أن تجعلى هذا العيد من أجمل الأعياد التى مرت على أسرتك

قد يعجبك ايضاً:

10 نصائح لتناول وجبة إفطار صحية أثناء سفرك

7 أعشاب مريحة لمعدتك في العيد بعد صيام طويل في رمضان

6 عيوب تمنعك من تناول الطعام خارج المنزل في رمضان