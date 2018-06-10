10 نصائح لتناول وجبة إفطار صحية أثناء سفرك

عند السفر في رمضان من الأفصل أن تجنب تناول السمك، والمحار مثل

يضطر البعض لتناول الإفطار أثناء طريق السفر، أو بعيدًا عن المنزل لظروف العمل أو لأسباب أخرى، وقد يكون الطعام حينها ليس صحيًا وأمنًا مثل ما يكون في المنزل،

أثناء الإفطار خلال السفر قد تتعرض للإصابة بالبكتيريا التي يمكن أن تسبب لك اضطراب في المعدة، بحسب موقع "ديلي ميديكال إنفو"، الذي ذكر عدة نصائح.

- تأكد من منظمات الصحة ومواقعها على الإنترنت حول البلاد التي ستسافر إليها، ومدى انتشار البكتيريا فيها مثل: السالمونيلا، والبكتيريا القولونية.

- تجنب شرب المياه التي تحتوي على الثلج.

- تجنب أطباق اللحوم الباردة، وأطعمة البوفيه والمايونيز الذي لا يوجد ضمان له أو غير معلب، حيث تعتبر بيئة للبكتيريا.

- من الأفصل أن تجنب أعضاء السمك، والمحار مثل الرخويات، وبلح البحر.

- تجنب منتجات الألبان غير المبسترة مثل الجبن والزبادي، وتأكد من الملصقات التي تضمن بسترة اللبن.

- تعتبر المكسرات مصدر آمن للطعام.

- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، ويفضل أن تتناول المشروبات سوداء دون حليب فقد يكون ملوث، أما إن كنت تضمن أن الكريمر أو الحليب مبستر فقد يكون ذلك أكثر أمنا.

- حاول دائما غسل وتقشير الطعام الذي تتناوله ويفضل أن يكون مطهو أيضاً، فالأطعمة المطهوة تكون أقل احتمالية أن تكون مصابة بالملوثات، على عكس الأطعمة النيئة والتي لم تقشر مثل السلطة.

- احرض على تناول المايونيز والكاتشب المعلب فقط.

- احذر من سيلان البيض والسندوتشات التي تحتوي على الخضار النيء.

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