القمل عدوى تنتقل رغم التنظيف والعناية بالشعر

لا يعد القمل دليلا على عدم النظافة (shutterstock.com)

حشرة القمل يمكن أن تنتقل من رأس طفل لآخر وللقضاء عليها يجب استعمال مادتين الأولى تعمل على الجهاز العصبي لديه، والثانية تسد فتحات التنفس لديه.

لا يعد القمل دليلا على عدم النظافة، حيث أنه يهاجم أيضا شعر الطفل الذي تعتني به والدته جيدا. وينبغي مكافحة القمل فور ظهوره منعا لتكاثره. وقالت طبيبة الأطفال الألمانية هايدرون تايس إن القمل يمكن أن ينمو ويتكاثر أيضا على رأس تلقى عناية جيدة، بل إنه يفضل الشعر المغسول حديثا.

ما هو القمل.. وكيف تتخلص منه؟

وقالت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرغ، إن القمل يمكن أن ينتقل من رأس طفل لآخر عن طريق الملامسة أثناء اللعب على سبيل المثال، مشيرة إلى أنه لا يوجد من هو أكثر عُرضة للإصابة أو مستثنى منه. ومع ذلك، تهاجم هذه الحشرة الفتيات أكثر من الفتيان بسبب الاتصال أثناء اللعب لمدة أطول وعلى نحو أكثر كثافة.

وإذا تم اكتشاف القمل، فتتعين مكافحته على الفور؛ لأنه لن يختفي من تلقاء نفسه، وإنما سيتكاثر بسرعة. ونظرا لأن القمل يقوم بإفراز بعض اللعاب في فروة الرأس مع كل وجبة دم، فإنه يتسبب في حكة وقد يخدش الطفل نفسه. وأوضحت تايس أن هذا يؤدي في بعض الأحيان إلى جروح جلدية صغيرة يمكن أن تلتهب وتسبّب العدوى الجلدية البكتيرية أو الإكزيما.

ويمكن القضاء على القمل بمادتين، الأولى تعمل على الجهاز العصبي لديه، والثانية تسد فتحات التنفس لديه. وتعتمد المادة الأولى منهما على قاعدة نباتية كيميائية، والأخرى على زيت السيليكون.

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وفي الغالب يُنصح باستعمال زيت السيليكون لعدم مقاومة القمل له، وذلك على العكس من الأدوية التي تعمل على الجهاز العصبي للحشرة، والتي أظهرت له مقاومة مع مرور الوقت. وتحذر تايس من العلاجات المنزلية مثل الخل والمايونيز أو حتى استخدام المجفف، وذلك لعدم الإضرار بفروة الرأس.

وأكدت زيلربيرغ على ضرورة وضع كمية كافية من المادة المعالجة على الشعر وتركها لمدة طويلة، كي تؤتي مفعولها المرجو. وهناك خطأ شائع يتمثل في وضع العلاج على الشعر الرطب، الأمر الذي قد يحدّ من مفعوله. لذا ينبغي وضع العلاج على الشعر الجاف، مع عدم لف أي مناشف على رأس الطفل حتى لا تتشرب من العلاج وتؤثر بالسلب على مفعوله.

من الضروري القيام بمعالجة ثانية للقمل في اليوم التاسع أو العاشر، لأن المعالجة الأولى تقضي على الحشرة وليس البيض

وبعد وضع الدواء يتم شطف الشعر وتمشيطه خصلة خصلة بواسطة مشط مخصص للقمل، مع مراعاة تمشيط الشعر كل أربعة أيام على مدار أسبوعين. وأكدت زيلربيرغ على ضرورة المعالجة الثانية، وهي غالبا ما تكون في اليوم التاسع أو العاشر، حيث يتم القضاء في المعالجة الأولى على الحشرة وليس البيض الذي كانت قد وضعته الحشرة بالفعل؛ فاليرقات يمكن أن تفقس حتى اليوم الثامن، ومن اليوم الحادي عشر تبدأ الإناث في وضع البيض مرة أخرى.

ويؤدي فقدان الإطار الزمني في اليوم التاسع أو العاشر إلى المخاطرة بالبدء بكل شيء من جديد. وللمزيد من الأمان يمكن تخزين الفرش أو الدمى القماشية لمدة ثلاثة أيام في أحد الأكياس، حيث يؤدي عدم تناول حشرة القمل لدماء جديدة إلى موتها.

وعند اكتشاف القمل على رأس الطفل يتوجب إبلاغ المدرسة أو رياض الأطفال بذلك على الفور، في حين يمكن للطفل العودة إلى المدرسة أو رياض الأطفال بعد المعالجة الأولى بيوم واحد.

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ويقبل الأهل على استخدام مستحضرين يمكن شراؤهما من الصيدليات دون وصفة طبيب للتخلص من القمل؛ أحدهما مصنع من مادة البيرميثرين ويباع تحت الاسم التجاري (نيكس) والآخر من البيرثنيات التخليقية ويباع تحت الاسم التجاري (ريد)، لكن الدكتور وليام ريان وهو أحد واضعي دراسة حديثة حول فعالية هذه المستحضرات أكد أنهما لم يعد بوسعهما إبعاد هذه الحشرات.

وقال ريان “كانا متاحين على نطاق واسع وبسهولة لعشرات السنين واستخدما مرارا وتكرارا ولا مفر من أن تظهر مقاومة حين يحدث ذلك”. وأضاف “بل الأسوأ أن الناس حين يرون أنه غير فعال يواصلون تكرار العلاج، وبالتالي فإن الاستخدام المتكرر يزيد من مقاومة قمل الرأس”.

ولإعداد الدراسة، فحص ريان برفقة مجموعة من زملائه بيانات من بحث سابق عن مستحضرات علاج القمل المتاحة في الولايات المتحدة حتى أكتوبر 2015. ووجدت مراجعة الدراسة أن في التسعينات والثمانينات كانت مستحضرات مثل (نيكس) و(ريد) تحقق أثرا بعد استعمالها لمرة واحدة.

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