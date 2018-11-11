تمنع فاكهة الكاكا تصلب الشرايين وخاصة شرايين القلب

فاكهة الكاكا "البرسيمون" منشأ هذه الفاكهه الأصلي هو اليابان، ولها أكثر من مسمى منها الكاكا، القاقا، والخرما، وأطلق عليها اليونانيون القدماء إسم فاكهة الآلهه. تكون ثمرة الكاكي برتقالية اللون أو مائلة للحُمرة وتنمو على شجرة تشبه شجرة الخوخ. وموسم هذه الفاكهه يكون في فصل الخريف.

فوائد ثمرة الكاكا:

- تمنع حدوث النوبات القلبية التي من الممكن حدوثها وذلك لاحتوائها على مادة البيكتين.

- تحارب البكتيريا والطفيليات الموجودة في الجهاز الهضمي.

- تخفف الشعور بالكسل والإجهاد والشد العصبي.

- تخفّف من عملية سقوط الشعر. تمنع الصداع وتنميل الأطراف.

- تقاوم مرض الوزنتاريا وتلبك الأمعاء. تعالج الكثير من حالات التهاب المثانة والمسالك البولية.

- تعالج التبول اللآرادي.

- تحافظ على مستويات طبيعية لضغط الدم. تفيد في علاج أمراض الغدة الدرقية.

- تمنع تصلب الشرايين وخاصة شرايين القلب.

- تفيد في حالات التهاب الجهاز التنفسي.

- تؤخر ظهور أعراض الشيخوخة، وتحافظ على حيوية الشاب.

- تخفض الكولسترول الضار في الدم.

- تقوي جهاز المناعة في الجسم وتنقي الجسم من السموم.

- تحافظ على صحة العيون. تقي من أنواع كثيرة من السرطانات.

- تقوي وتنشط جدار المعدة وتحمية من الالتهابات والتقرحات.

- تستعمل في صناعة الكثير من الحلويات مثل الجتوه، والمربى.

- ترطب الجسم وتروي من العطش في الجو الحار وخصوصاً عند شربها كعصير طازج.

شروط تناول فاكهة الكاكا:

- غسلها جيداً بالماء قبل تناولها.

- تقشير القشرة السميكة وبعد ذلك تقطيعها وتناولها، بعض الناس يفضل تناولها مع قشرتها لما في قشرتها من فوائد كبيرة.

- ينصح بعدم تناولها من قبل مرضى السكري النوع الأول لما تحتويه من سكريات عالية وخصوصاً الجلوكوز والفركتوز.

- لا تتحمل ثمرة الكاكا التخزين ويفضل تناولها فور شرائها خوفاً من أن تفسد.

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