البوابة - عروس برج الثور هي التعريف الحقيقي للعروس السعيدة. النساء المولودات تحت علامة البروج رائعات للغاية ويحببن الاستمتاع في كل دقيقة من وقتهن تقريبًا. عندما يتعلق الأمر بحفل زفافهن، ستجد عرائس الثور هادئات ومتماسكات وستجدهن يأكلن ويرقصن ويتحدثن أكثر من أي عروس أخرى. أيضًا ، سيضمن هذا الزفاف جعل حفل زفافها مناسبة لا تُنسى لضيوفها.

فستان الزفاف المناسب لمولودة برج الثور

راحة أم بريق

على عكس مواليد الأبراج النارية، غالباً ما تختار مواليد الأبراج الترابية الراحة على البريق. كل ما يهمك هو الأناقة الراقية وتفضل الإدلاء ببيان مع فستان يشع بالرقي والجواهر. قد تحب أرقى الأشياء في الحياة ، لكن ليس عليك التنازل عن الشعور بالراحة.

فيما يلي بعض التصميمات الخالدة لعرائسنا الترابيات. عند اختيار فستان الزفاف، تبحث عرائس برج الثور بشكل أساسي عن الفستان الذي يبدو ويشعر بالفخامة. ولكن على عكس الأسد ، فمن المرجح أن تميل عروس الثور نحو تصميمات أبسط مع نسيج ذو جودة أعلى. تفضل اختيار القطع المصنوعة يدويًا التي تشعر بالأناقة والجمال الرقيق، لذلك تفضل التصميمات الخاصة ونادرا ما تشتري ثوباً معروضاً على الواجهة.

من مشاهير برج الثور

فستان زفاف ميغان ماركل الأول من تصميم كلير وايت من دار جيفنشي، مصنوع من الحرير بأكمام بطول ثلاثة أرباع، وفتحة تكشف عن جزء بسيط من الأكتاف، مع تنورة داخلية من الأورغانزا الحريرية، بدون دانتيل أو أي زخارف أخرى. مع طرحة بطول 5 أمتار، وعرض 3 أمتار، واستغرق العمل عليها 500 ساعة. بلغ سعر فستان الزفاف حوالي 270 ألف دولار أمريكي.

أما الفستان الثاني فكان بتصميم واسع قليلاً من توقيع المصممة البريطانية ستيلا مكارتني، مصنوع من الكريب الحريري، مع قصّة ربطة العنق.

من سيتزوج برج الثور؟

يُظهر مولود برج الثور الحب والاحترام أكثر لشريكهم الذي ينتمي إلى أفضل العلامات المتوافقة ، وهي علامات السرطان والعذراء والجدي والحوت. بخلاف ذلك ، قد يفشل الثور في تحقيق أهداف زواجهم إذا كان شريكهم شخصًا من مواليد برج الدلو أو الأسد.

ما هو البرج الذي لا يتفق مع برج الثور؟

القوس. هاتان العلامتان البرجيتان مختلفتان جوهريًا عن بعضهما البعض. تفضيلاتهم وأولوياتهم في الزواج مختلفة تمامًا. حيث يبحث برج الثور عن الاستقرار والراحة في الحب ، يحب القوس أن يعيش بحرية ويقاوم القواعد.

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