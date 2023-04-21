البوابة - إن فضل صلاة عيد الفطر فيها أجر عظيم وخير كثير، وبركة وطهر، قد ندب الرسول النساء لحضورها كما في حديث الصحيحين حتى يشهدن ذلك الخير والبركة والطهر.

كم عدد التكبيرات في صلاة عيد الفطر؟

قال النبي ﷺ: التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما.

هل يجوز الاكل صباح عيد الفطر؟

نعم، يستحب الأكل قبل الخروج إلي صلاة عيد الفطر وذلك اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما رواه أحمد وغيره، فيسن للإنسان أن يأكل تمرات وترًا يعني: ثلاثة أو خمسة مثلاً وذلك قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر، ذلك لأنه بالأمس كان صائمًا، ولم يتسحر ليلة العيد، وهو في هذا اليوم في ضيافة الرحمن، ويحرم الصوم أول يوم من عيد الفطر.

ما حكم من نسي التكبير في صلاة العيد؟

إن حكم من نسي التكبير في صلاة العيد فتعتبر الصلاة صحيحة، ولا حرج في ذلك؛ لأن التكبيرات سنة، ما هي بواجبة، وإذا نسيها فلا حرج.

ادعية عيد الفطر

اللهم يا رب في عيد الفطر أنزل على من فارقنا فيض من رحمتك اللهم اصرف عنه عذاب القبر اللهم آنس وحدته.

يارب أتى العيد ولنا في القبر غالي على قلوبنا، اللهم أنر قبره وتغمده بعفوك وفضلك واجعله من الواردين جنتك.

يارب قد هل علينا العيد وقد فارقنا أحبتنا إلى القبور، اللهم أنر عليهم ظلمتهم، اللهم واجعل القرآن أنيس وحشتهم.

دعاء عيد الفطر للميت