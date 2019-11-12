فطور اليوم: مناقيش زعتر 

الزعتر غنيٌّ بالمغذيّات ويمتلك خواص مضادة للأكسدة، حيث يعمل على محاربة الشوارد الحرّة، بالإضافة لغناه بفيتامين ك، ناهيك عن غنى أوراق الزعتر بالمعادن كالحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم والماغنيسيوم.

ويمكننا استخدام الزعتر في تحضير عدداً من الوصفات، سواء أكان من خلال شكله الطازج أو الجاف، حيث إنّه يدخل في تحضير أطباق متنوعة مثل حساء الطماطم، أطباق المعكرونة، السلطات، المقبلات ومع أجنحة الدجاج المشوية.

وفي هذا المقال نقدم لكم مناقيش زعتر:

المكونات

العجينة:

- ملعقة صغيرة من الخميرة.

- ثلاثة أكواب من الدقيق.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- ربع كوب من الماء الساخن.

- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

- نصف ملعقة صغيرة من السكر.

مزيج الزعتر:

- ثلثا كوب من السماق.

- كوبان من الزعتر المفروم الطازج.

- كوب من زيت الزيتون.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ثلثا كوب من السمسم المحمّص.

طريقة التحضير:

- أولاً، لتحضير خليط الزعتر، نمزج في وعاء كل من (الزعتر، والسمسم، والسماق، والملح، وزيت الزيتون) ونتركه جانباً.

- لتحضير العجينة: نذيب في الماء مع السكر الخميرة.

- ثم نمزج كلاً من مزيج الدقيق، زيت الزيتون، ومزيج الخميرة، ونعجن المكوّنات.

- ثم نغطّي العجينة ووندعها جانباً لترتاح مدّة ساعة.

- ثم نمدّ العجينة ونصنع منها شكل دائرة.

- ثم ندهن كلّ طبقة من طبقات العجينة بملعقة كبيرة خليط الزعتر.

- وأخيراً، ندهن صينيّة الخبز بالزيت، ونخبز دوائر مناقيش الزعتر العجين، لمدّة عشرين دقيقة.

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